Rímac tendrá su primer centro comercial: obra avanza y proyectan inauguración a mediados de 2026

Lomas Plaza se proyecta como una innovadora propuesta comercial en el distrito de Rímac. | Foto: composición LR/Perú Retail/Constructivo

El proyecto Lomas Plaza representa un paso clave en la transformación urbana del distrito de Rímac. La iniciativa busca atender la creciente demanda de una zona predominantemente residencial que, en los últimos años, ha experimentado un auge inmobiliario significativo y un incremento sostenido de su población.

La construcción se inició oficialmente el 12 de noviembre de 2024 y, hasta la fecha, registra avances notorios en su estructura y evidencia el progreso sostenido de las obras.

¿Cuáles son las características más llamativas del proyecto?

Con una inversión aproximada de S/ 80 millones, el proyecto adopta el concepto de strip center, orientado a compras ágiles y servicios de uso frecuente, con locales estratégicamente dispuestos para facilitar el acceso directo y dinámico de los visitantes.

Las labores en curso evidencian un avance significativo tanto en la edificación principal como en las áreas destinadas al componente comercial, lo que posiciona a la obra en una fase decisiva dentro de su cronograma de ejecución.

¿Por dónde se encuentra ubicado el nuevo centro comercial?

La construcción de este complejo se lleva a cabo en una zona próxima al ex polígono de tiro del cuartel Hoyos Rubios y a los condominios Altos y Lomas del Rímac. Esta ubicación estratégica le otorga una base potencial de clientes integrada por familias que residen en desarrollos habitacionales ya consolidados y en constante expansión.

Por ese motivo, al encontrarse en una zona con varios proyectos inmobiliarios, se suma la conectividad vial del sector, factor que facilitará el acceso desde distintos puntos del distrito y contribuirá a su posicionamiento como nuevo punto de referencia local.

El proyecto abarcará más de 3.000 m² y ha sido concebido como un centro comercial de acceso directo enfocado en compras rápidas y servicios de uso cotidiano. La distribución de sus locales permitirá a los visitantes ingresar con facilidad, propuesta pensada para responder al ritmo y a las necesidades de la vida diaria en la zona.

¿Cómo se está gestionando la apertura de Lomas Plaza?

Mientras la obra avanza para culminar las etapas pendientes de construcción, se prevé que la inauguración del nuevo centro comercial Lomas Plaza se concrete a mediados de 2026. El proyecto contará con el supermercado Metro, del grupo Cencosud, que se incorporará como tienda ancla y principal atractivo comercial del complejo.

Asimismo, para fortalecer su propuesta llamativa, se ha confirmado la llegada de la cadena de gimnasios Smart Fit, además de negociaciones con una reconocida cadena de pollerías, una empresa del rubro farmacéutico y otros tres operadores. Con ello, el proyecto busca diversificar su oferta en gastronomía, salud y servicios y ampliar las alternativas para los vecinos de la zona.