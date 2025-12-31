Piura: sindicatos protestan frente a refinería de Talara en contra de posible privatización de Petroperú

El alcalde provincial de Talara también se pronunció en contra de la privatización de Petroperú. Créditos: Exitosa.

El alcalde provincial de Talara también se pronunció en contra de la privatización de Petroperú. Créditos: Exitosa.

Decenas de personas protestaron en los exteriores de la refinería de Talara en oposición a una posible privatización de la empresa estatal Petroperú la mañana de este miércoles 31 de diciembre.

Los integrantes de sindicatos de la provincia talareña y miembros de la sociedad civil realizaron un plantón y luego marcharon por las principales calles de la provincia como primera medida de fuerza ante reestructuración anunciada por el Ejecutivo.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En la protesta participaron sindicatos de trabajadores como Sitrarepp o Sutperdag, que reúne a empleados de la empresa estatal; así como otros gremios como el de trabajadores de construcción o el de mototaxistas.

"No vamos a permitir que Petroperú se privatice, es el futuro de nuestros hijos y nietos", "la quieren desmembrar como hicieron en los 90" o "la refinería es un patrimonio de Talara y la vamos a defender de este gobierno transitorio", fueron algunas de las declaraciones brindadas por dirigentes sociales.

Pide inyectar capital

El alcalde provincial de Talara, Juan Zarate, se pronunció en contra de la privatización de Petroperú y solicitó al presidente José Jerí, y al ministro de Economía y Energía y Minas, que se dispongan las medidas necesarias para hacer frente a la falta de liquidez que padece la empresa estatal. Además, se opuso a una posible privatización de la entidad.

El burgomaestre sostuvo que existiría una falta de soporte por parte de la Junta General de Accionistas (JGA) de Petróleos del Perú S.A. que podría derivar en la paralización de las operaciones de la empresa a nivel nacional.

Puedes ver: Alcalde de Talara se pronuncia en contra de privatización de Petroperú

Anuncio de reestructuración

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el Poder Ejecutivo prepara un Decreto de Urgencia para iniciar la reestructuración integral de Petroperú, con el objetivo de fortalecer la institución, ordenar sus finanzas y proteger la seguridad energética del país.

La funcionaria a cargo del MEF, Denisse Miralles, afirmó que la medida busca salvaguardar los activos del Estado, garantizar el abastecimiento de combustible y los derechos laborales de los trabajadores