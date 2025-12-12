La sede central de Petroperú fue reincorporada en la lista de activos no estratégicos para venta. Foto: Petroperú

La inclusión del edificio central de Petroperú en la lista de activos no estratégicos para venta ha generado una serie de reacciones y ha encendido las alarmas. Precisamente, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) demandó al directorio liderado por Luis Canales que transparente tanto la copia de los acuerdos como los estudios que avalan dicha decisión.

Y es que esta medida fue propalada por los medios de comunicación sin haber sido consultada con quienes laboran en la sede principal de la petrolera estatal. Además, fuentes de La República atribuyen el peso de la decisión al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que tiene una mayoría en la Junta General de Accionistas con tres miembros.

"Solicitamos se nos confirme formalmente el alcance preciso de la decisión del Directorio de reincorporar el Edificio de Oficina Principal en la lista de activos no estratégicos sujetos a evaluación de modalidad de gestión. Se requiere conocer si se trata únicamente de una inclusión para evaluación o si ya se ha definido una intención expresa de venta del inmueble", indicaron desde el STAPP.

Como se recuerda, la venta de activos no críticos de Petroperú se enmarca en el cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 013-2024, que estipuló una serie de medidas para garantizar la sostenibilidad financiera de la petrolera. Exactamente, el artículo 6 de este dispositivo legal fija que Proinversión asumirá la enajenación y disposición de estos inmuebles.

A mediados de julio, el directorio de Petroperú firmó un convenio con Proinversión para materializar esta operación y cuatro meses después, se adjudicó el servicio de tasación comercial de bienes prescindibles a la compañía Plus Tasa S.A.C. Si bien en un inicio solo estaban comprendidos 55 activos, ahora la lista suma 60 con la reincorporación del edificio central de la petrolera ubicado en la avenida Canaval y Moreyra N°150, en San Isidro (Lima).

Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú, el directorio liderado por Luis Canales debe aclarar si esta decisión supone una revisión de la posición adoptada por la gestión de Alejandro Narváez, la cual había descartado una posible venta al considerar que el negocio operativo de la empresa estatal se concentraba en Lima y no en Talara.

Además, consideraron que la solución no pasa por desprenderse de un activo como la sede central de San Isidro sin agotar otras alternativas de gestión más inteligentes y equilibradas. En esa línea, proponen que se evalúen medidas como reestructurar la distribución de las gerencias al interior del edificio con el propósito de optimizar el uso de espacios.

En segundo lugar, plantean definir una ocupación racional por pisos, de tal forma que Petroperú mantenga una cantidad de niveles suficiente para sus necesidad estratégicas y operativas, previo proceso de reubicación interna del personal que lo justifique. Por último, sostienen la posibilidad de que se ponga en alquiler los pisos excedentes, bajo esquemas de arrendamiento que generen ingresos de para la empresa.

Trabajadores de Petroperú piden audiencia con presidente José Jerí

En su comunicación cursada al presidente del directorio de Petroperú, el STAPP afirma que el problema central de la situación financiera de la empresa estatal "no se encuentra en los costos de personal", que representa una proporción menor dentro de su estructura de gastos. A contraparte, ponen la lupa sobre otros rubros que generan impactos mayores.

En detalle, mencionan el pago de sobreestadías de buques y otras restricciones logísticas, así como la contratación de asesorías y consultorías externas, las cuales deberían ser revisadas con criterios técnicos de costo-beneficio, transparencia y alineamiento con los objetivos de transformación integral de la petrolera.

Con el propósito de compartir su preocupación por la eventual venta del edificio central de Petroperú y elevar todas estas propuestas para contribuir a su sostenibilidad financiera, el STAPP reitera su predisposición al diálogo con el directorio. Es más, a través de los congresistas Elías Varas e Isabel Cortez, le han pedido al presidente José Jerí una audiencia, sin obtener alguna respuesta.

"El sindicato advierte sobre los riesgos económicos y sociales que implicaría una eventual privatización y liquidación de Petroperú, por lo que solicitan una reunión en su despacho, a fin de exponer las propuesta orientadas al fortalecimiento institucional, saneamiento financiera, capitalización responsable y reactivación de lotes petroleros", se lee en el oficio del parlamentario de Juntos por el Perú.