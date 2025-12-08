HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Construcción se rezaga en medio del optimismo empresarial: qué revelan las expectativas del BCRP y el MEF

Aunque el MEF destaca que todos los indicadores de expectativas a 3 y 12 meses continúan en tramo optimista por 18 meses consecutivos, la Encuesta Mensual de Expectativas del BCRP revela una excepción contundente: la construcción.

Expectativas de inflación se reducen a 2,16% y las proyecciones del tipo de cambio también bajan
Expectativas de inflación se reducen a 2,16% y las proyecciones del tipo de cambio también bajan | Foto: composición LR

Pese al clima de optimismo empresarial que el Gobierno resalta como el más prolongado de los últimos siete años, la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestra un matiz crítico en noviembre: la construcción se mantiene como el sector más rezagado y el único en zona claramente pesimista en varios indicadores clave de corto plazo.

El BCRP reporta que 16 de los 18 indicadores de expectativas se ubican en terreno optimista a nivel general, lo que coincide con la lectura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, al desagregar por sectores, la construcción vuelve a destacar con retrocesos notorios y múltiples indicadores por debajo del umbral de los 50 puntos, que separa el terreno positivo del negativo.

Menos de 50 puntos es pesimista, más de 50 es optimismo y solo 50 es neutral. Fuente: BCRP

Entre los resultados más críticos, la expectativa de inversión a 3 meses en construcción cae a 39,3 puntos, su peor nivel desde diciembre de 2024. En paralelo, la demanda esperada a 3 meses retrocede a 46,2 puntos, y la percepción del sector a 3 meses se reduce a 46,4 puntos, todos en zona pesimista. La situación actual del negocio también se deteriora, pasando a 32,1 puntos, muy por debajo de actividades como servicios, comercio o minería.

Expectativas de crecimiento impulsan el optimismo general

El Ministerio de Economía informó que los 12 indicadores de expectativas empresariales a 3 y 12 meses permanecieron en el tramo optimista en noviembre, cumpliendo 18 meses consecutivos de avances sostenidos. Destacó que este es el período más prolongado de expectativas positivas en siete años, reflejando —según la entidad— el renovado dinamismo de la economía peruana y la consolidación de un clima de confianza.

Las expectativas sobre la economía a 3 y 12 meses alcanzaron 58,2 y 63,9 puntos, respectivamente. En ambos casos, se trata de los niveles más altos en varios años: las de 3 meses no alcanzaban un valor similar desde marzo de 2019, y las de 12 meses no llegaban a un resultado tan elevado desde marzo de 2021.

Fuente: Banco Central de Reserva

Asimismo, las expectativas de contratación a 3 meses se ubicaron en 55,9 puntos, y las de inversión a 3 meses, en 55,8 puntos, ambas con 18 meses consecutivos en el tramo positivo.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que estos resultados reflejan la mejora del entorno económico y remarcó que “la estabilidad macroeconómica, la predictibilidad y el compromiso con reglas claras están fortaleciendo la confianza empresarial”.

El MEF atribuye estos avances al fortalecimiento de la demanda interna, la recuperación del empleo, la estabilidad macroeconómica y la mejora del entorno para la inversión pública y privada.

Inflación esperada cae y se mantiene dentro del rango meta

Según el BCRP, las expectativas de inflación a 12 meses se redujeron a 2,16% en noviembre, manteniéndose dentro del rango meta. Las proyecciones continúan moderándose para los próximos años:

  • 2025: entre 1,65% y 2,00%
  • 2026: entre 2,20% y 2,25%
  • 2027: entre 2,15% y 2,30%

Entre octubre y noviembre, los analistas económicos redujeron su proyección para 2025 desde 1,90% a 1,65%, mientras que el sistema financiero la ajustó de 1,90% a 1,85%. Las empresas no financieras mantuvieron su estimación en 2%.

Este descenso continúa consolidando la percepción de inflación controlada y contribuye al optimismo empresarial en la mayoría de sectores, aunque —como muestran los datos— no ha sido suficiente para revertir la caída de la construcción, que sigue respondiendo con indicadores por debajo de los 50 puntos.

Tipo de cambio esperado también se reduce

La encuesta del BCRP revela una corrección a la baja en las expectativas del tipo de cambio. Para fines de:

  • 2025: entre S/3,40 y S/3,45
  • 2026: entre S/3,50 y S/3,55
  • 2027: entre S/3,55 y S/3,60

A 12 meses, el promedio de analistas y del sistema financiero pasó de S/3,53 en octubre a S/3,49 en noviembre.

Este retroceso también contribuye a la lectura general de estabilidad macroeconómica.

