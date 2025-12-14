Beca 18: Minedu admite que con presupuesto recortado alcanza solo para 2.000 vacantes; jóvenes anuncian movilización

Los primeros reflejos del recorte presupuestal se darán a conocer este 22 de diciembre, fecha en que se publicará la cantidad de becarios preseleccionados de los casi 100.000 postulantes.

El Ministerio de Educación (Minedu) reconoció que el presupuesto aprobado para el programa Beca 18, equivalente a S/50 millones, solo permitiría financiar alrededor de 2.000 becas, muy por debajo de las expectativas iniciales de hasta 20.000 anunciadas tanto por el gobierno de Dina Boluarte como por el régimen interino de José Jerí. Esta situación ha motivado la convocatoria a una movilización juvenil para este viernes 19 de diciembre, frente a la sede del sector, en rechazo al recorte del número de beneficiarios.

Los primeros reflejos de la poda se darán a conocer este 22 de diciembre, fecha en que se publicará la cantidad de becarios preseleccionados de los casi 100.000 jóvenes en situación de pobreza que postularon en noviembre. Posteriormente, entre enero y febrero, se darán a conocer las vacantes finales de Beca 18.

En diálogo con La República, la viceministra de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y también directora encargada del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Cecilia García, explicó que con los recursos actualmente disponibles, aún no existe una cifra cerrada de nuevas becas, pero admitió que el margen es reducido. "Con S/50 millones, que es lo adicional que nos han dado, podríamos llegar, en el mejor de los casos, a 2.000 becas", afirmó.

"Nuestro ideal es sacar las más posibles porque sabemos las expectativas que se habían creado", agregó.

Presupuesto limitado y prioridad en becarios vigentes

La funcionaria indicó que la principal prioridad del sector ahora es "garantizar la continuidad de los actuales becarios" antes de definir el número de nuevos ingresos. "Ese es el problema: se han entregado becas sin garantizar continuidad", afirmó.

Tal como consignó este diario semanas atrás, alrededor de 4.473 becarios en curso también se encuentran en una situación de incertidumbre, debido a que requieren un presupuesto aproximado de S/167 millones para asegurar la continuidad de sus estudios. Sin embargo, para atender esta y otras obligaciones, solo se aprobó un presupuesto adicional de S/50 millones, destinado a cubrir diversos programas de Pronabec, como Beca 18, los continuadores de Beca 18, Beca Técnico Productiva y Beca Permanencia.

En esa línea, remarcó que los S/50 millones no están destinados exclusivamente a nuevas becas. "Los 50 millones que nos han dado es para todo. De hecho, hay un déficit", sostuvo.

El Ministerio de Economía tiene la prerrogativa de asignar mayores recursos a través de un crédito suplementario el próximo año. Sin embargo, fuentes del sector indicaron a este diario que "es difícil que dicho monto alcance los S/500 millones", que se necesitan al menos para cubrir las becas 18.

García adelantó a este medio que el número de preseleccionados para Beca 18 será menor al de años anteriores para evitar generar falsas expectativas. “No puedo sacar otra vez 30.000 preseleccionados cuando no tengo las 20.000 becas. Eso es crear expectativas en los chicos", explicó.

Consultada si el programa de becas desaparecerá, indicó que se evalúan ajustes. "Lo que estamos haciendo es un replanteamiento de la beca" para ser más eficientes con el presupuesto”.

"Cuando comience el 2026, podremos evaluar algunos recursos adicionales para que, en un segundo momento —es decir, para los que ingresan en agosto, considerando que las universidades tienen admisiones en marzo y agosto—, se pueda contar con un mayor número de becas", señaló.

Sin embargo, las 20.000 becas prometidas, señaló que "es muy difícil", considerando que el presupuesto del Minedu, la mayoría es para gasto corriente, planilla de maestros.

Convocan protesta tras recorte de presupuesto

Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes (RENAJUV), indicó que la viceministra le comunicó el límite presupuestal durante una reunión sostenida esta semana en el Minedu. "Me dijo claramente que solo hay presupuesto para 2.000 becas. Quizás un poco más, 2.500, pero no llega a 3.000", apuntó.

Mencionó que la educación es un derecho, mas no una concesión y que no permitirán que continúen los manejos encubiertos bajo el amparo de las leyes.

"Algunos funcionarios creen que otorgarle una beca a un joven en situación de pobreza o pobreza extrema es un acto de caridad, y están equivocados. Pretenden que estemos sujetos a sus decisiones arbitrarias y a sus intereses. Vamos a empezar con Ministerio de Educación del Perú para luego visitar al Ministerio de Economía y Finanzas del Perú", apuntó Ramos. "Para cumplir mínimamente se necesitaban por lo menos S/529 millones”, sostuvo

Por otro lado, criticó que desde el Ejecutivo se plantee una “reingeniería” de Beca 18 como respuesta a la reducción presupuestal, al considerar que esta no resuelve el problema de fondo.

“Nos han hablado de una reingeniería del programa, pero una reingeniería no puede justificar que solo se entreguen 2.000 becas”, señaló el dirigente juvenil.

Ramos reconoció que pueden existir ajustes administrativos, pero advirtió que estos no sustituyen la necesidad de mayores recursos. “La reingeniería puede servir para optimizar gastos, pero no puede reemplazar el presupuesto que necesita Beca 18”, afirmó.

Ante este escenario, Renajuv convocó a una movilización para este viernes 19 de diciembre, desde las 9:00 a. m., en el frontis del Ministerio de Educación.

El dirigente indicó que durante la reunión con las autoridades no se intentó frenar la protesta y que, por el contrario, se planteó la posibilidad de una mesa de diálogo. “Nos dijeron que el ministro iba a bajar a recibir a los jóvenes en la puerta del Ministerio de Educación y establecer una mesa de diálogo”, precisó

Desde el Minedu, García confirmó que el sector recibirá a los manifestantes. “Sabemos que va a haber una movilización el viernes. Los recibiremos y les explicaremos cómo están las cosas, con la mayor apertura”, afirmó.