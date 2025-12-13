La agencia internacional Standard & Poor’s Global Ratings mantuvo en 'BBB-' la calificación crediticia de nuestro país y ratificó su perspectiva estable. Dicha decisión se basa en una expectativa de crecimiento económico cercano al 3% y a los términos de intercambio favorables, los cuales respaldarán su resiliente perfil externo.

Si bien desde el Ministerio de Economía destacan el compromiso del gobierno con una gestión responsable y transparente, lo cierto es que S&P advierte que los recurrentes episodios de inestabilidad política han mermado la capacidad del Perú para abordar los obstáculos estructurales que limitan el despegue de la actividad productiva y la mejora de los indicadores sociales. Su pronóstico es un PBI per cápita de US$9.800 en 2025, monto inferior al de naciones con calificaciones similares.

"Un crecimiento moderado, especialmente en términos per cápita, limitará la mejora de las condiciones socioeconómicas del Perú. Un crecimiento moderado también limita la capacidad de reconstruir la resiliencia ante posibles impactos climáticos", indicó la calificadora internacional en su reporte del 11 de diciembre.

Si se produce un cambio pronunciado en la política económica que socave la confianza de los inversores y las proyecciones de crecimiento, se podrían alterar las calificaciones hacia la baja, agregan. En caso de mantener condiciones políticas más estables, esto sería beneficioso para el impulso de capitales y las perspectivas del PBI, por lo que correspondería un ajuste al alza.

Por lo pronto, la calificación soberana de crédito en moneda extranjera a largo plazo sigue en ‘BBB-’ y en moneda local a largo plazo, se mantiene en ‘BBB’, con perspectiva estable. Esto significa que nuestro país tiene una capacidad adecuada para cumplir sus obligaciones financieras, pero existen condiciones económicas adversas que podrían limitarla.

Proyectan crecimiento más moderado entre el 2026 y 2028

Para la agencia internacional, nuestro país cerrará el año con un crecimiento económico del 3,1%, impulsado por la resiliencia de la demanda interna, gracias a la baja inflación, la mejora en los ingresos de los hogares y los salarios reales, el estímulo al consumo a corto plazo resultante de los retiros AFP, la recuperación de la inversión y los notables incrementos en los precios del cobre y el oro.

En cuanto al venidero año de las elecciones presidenciales y legislativas, S&P estima que la incertidumbre política persistirá. El precario respaldo ciudadano a la gestión del Ejecutivo y del Congreso continuará siendo el reflejo de una gobernanza deficiente. Si bien la reinstauración del Senado en un Parlamento bicameral podría reforzar el sistema de pesos y contrapesos, su impacto dependerá de la composición que tenga.

La debilidad moderada de las instituciones y la proximidad de los resultados electorales reducen la previsibilidad de las políticas públicas. Pese a ello, el pronóstico de la calificadora es de un crecimiento promedio de 2,8% para el periodo 2026-2028, debido a los proyectos de minería e infraestructura que entrarán en ejecución mediante el mecanismo de asociaciones público privadas.

"Prevemos que los precios de los metales seguirán impulsando las exportaciones y el crecimiento económico (...) Esperamos que los sectores minero y de exportación agrícola experimenten ganancias logísticas y de capacidad luego de la conclusión de la primera fase del Puerto de Chancay en noviembre de 2024. Aunque el puerto aún no ha alcanzado su capacidad máxima, esperamos que el creciente comercio a través de los puertos de Chancay y Callao impulse el empleo y los servicios relacionados", anotaron.

Déficit fiscal se reducirá gradualmente

Desde Standard & Poor’s recalcan que el Perú cuenta con una larga trayectoria de políticas macroeconómicas prudentes, con déficits fiscales relativamente bajos, uno de los niveles de deuda neta más bajos de la región y políticas monetarias y cambiarias eficaces. En esa línea, espera una consolidación fiscal gradual a medida que la economía crezca.

A contraparte de la opinión de entidades como el Instituto Peruano de Economía, la calificadora internacional avizora que se cumplirá la regla fijada por el MEF en 2,2% del PBI, evitando una tercera ruptura consecutiva. No obstante, prevén que el afianzamiento de las finanzas podría retrasarse debido a la presión política en el Congreso para impulsar el gasto.

"El Consejo Fiscal, organismo autónomo del Perú, ha advertido sobre el impacto de las leyes aprobadas por el Congreso que aumenten permanentemente el gasto o reduzcan los ingresos (...) En nuestro escenario base, suponemos un aumento temporal del gasto en 2026, seguido de la reanudación de la consolidación fiscal, lo que resultará en un aumento anual de la deuda neta del gobierno general del 2,0% del PIB durante el período 2025-2028", refirieron.

De igual forma, señalaron que la deuda neta del gobierno general se incrementará levemente y se estabilizará en torno al 25% del PBI para el 2028, en línea con su previsión déficit y una ligera depreciación del tipo de cambio. Sobre los indicadores externos, estos se mantendrán resilientes gracias favorables términos de intercambio.

En detalle, las exportaciones de minería metálica representan el 64% de los despachos totales y los envíos agrícolas no tradicionales también muestran un sólido desempeño. A pesar de las condiciones externas favorables, el acceso a financiamiento externo podría verse comprometido si la incertidumbre interna socava la confianza de los inversionistas, lo que podría resultar en salidas de capital.

Por último, desde S&P prevén una inflación promedio del 1,6% para este año y sostienen que las expectativas de este indicador se mantendrán ancladas en el rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP). Finalizan su análisis afirmando que el país tiene como reto continuar con el desarrollo de sus mercados de capitales internos, más aún, teniendo en cuenta el impacto de los retiros AFP.