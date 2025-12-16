Luego de casi dos semanas de transcurrida la primera votación, el Congreso resolverá el destino del proceso de formalización minera. Para este miércoles 17 de diciembre, la Comisión Permanente ha agendado la ratificación del dictamen de la Comisión de Energía y Minas que amplía la vigencia del Reinfo hasta fines del próximo año o hasta que entre en vigencia la Ley Mape. .

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

En ese marco, desde la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) han convocado a una serie de movilizaciones que tendrán lugar este 17,18 y 19 de diciembre frente a la sede del Palacio Legislativo con el propósito de vigilar el accionar de los parlamentarios y lograr la promulgación de la norma.

TE RECOMENDAMOS El 1% que controla casi la mitad de la riqueza del Perú | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

"Hemos convocado a movilizaciones desde mañana hasta el viernes. No nos podemos confiar porque siempre está el peligro de que no lo aprueben. El dictamen propuesto no es una solución, pero es un respiro de un año más de esta agonía (...) Lamentablemente, la clase política se ha sometido al poder económico y no tiene ninguna capacidad de resolver las cosas", declaró a este medio Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin.

Reinfo: Congreso ratificaría aprobación

Hace algunas semanas atrás, el Pleno del Congreso aprobó con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones el dictamen que extiende el proceso de formalización minera por un año adicional. Si bien el texto inicial incluía el retorno de los 50.000 operadores apartados del Reinfo y la suspensión de los trámites de exclusión, dichas disposiciones fueron dejadas de lado.

Lo que sí se mantuvo en el dictamen fue la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales hacia el Minem.

Sobre estos puntos, existe un consenso entre la mayoría de bancadas del Parlamento. Si se repite el respaldo de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Podemos junto a los promotores de esta norma como Juntos por el Perú, la Bancada Socialista o algunos integrantes de Somos Perú, la aprobación del dictamen estaría asegurada.

A ello hay que sumarle que, el propio presidente José Jerí se mostró conforme con la decisión adoptada por el Pleno del Congreso y emplazó a este poder del Estado a no realizar modificaciones al dictamen de la Comisión de Energía y Minas. Y es que, casi todas las recomendaciones del gobierno fueron aceptadas.

"Hay que dejar en claro los puntos principales que planteó el Gobierno. Es decir, que sea un año (ampliación del Reinfo), reincorporar a los 50.000 que ya habían sido excluidos, entre otros aspectos, nos ha dejado conformes con el dictamen que se ha aprobado y que tiene que ser materia de segunda votación en la Comisión Permanente", dijo el mandatario.

PUEDES VER: Pleno del Congreso aprobó ampliar el Reinfo hasta finales del 2026 sin reintegrar a mineros excluidos

Reinfo: alertan impactos ambientales ambientales y delictivos

Desde la sociedad civil advirtieron que mantener este círculo de ampliaciones del Reinfo sin una reforma profunda, puede extender la presencia de las economías ilegales en la política, incrementar impactos socioambientales y el avance del crimen organizado. Para Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, se corre el riesgo de que más dinero de la minería ilegal se infiltre en los procesos electorales.

“Con ese dinero, también alcanza para financiar 1.460 campañas presidenciales, 31.000 campañas al gobierno regional y 35.000 para congresistas. Imaginemos que solo se use el 1% de ese monto: ya representa una gigantesca amenaza para el país”, anotó Zevallos durante el webinar "El Reinfo y la extensión de la impunidad”, organizado por el Observatorio de Minería Ilegal junto con DAR.

Por su parte, César Ipenza, especialista en temas ambientales, advirtió que la nueva extensión del Reinfo generaría que el Estado continúe incumpliendo sus obligaciones ambientales. En ese sentido, recordó que, en un fallo de abril pasado, el Tribunal Constitucional exhortó a que los poderes del Estado no puedan establecer exenciones de responsabilidad penal como parte del proceso de formalización minera.

Finalmente, Julio Cusurichi, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), levantó su voz de protesta frente a estas normas que generan un retroceso y ponen en riesgo a los defensores ambientales. “Rechazamos la ampliación del Reinfo porque afecta nuestros derechos. Queremos una respuesta firme del gobierno”, sentenció.