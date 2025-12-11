HOYSuscripcion LR Focus

Economía

SBS alerta de que 4 millones de afiliados ya no tienen saldo en sus AFP tras retiros masivos

A noviembre, más de 3,13 millones de afiliados solicitaron el retiro de sus fondos de AFP, por un total de S/17.900 millones.

Peruanos destinan su dinero para consumo y pago de deudas
Peruanos destinan su dinero para consumo y pago de deudas | Foto: composición LR

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que, hasta noviembre, 3,13 millones de afiliados han solicitado el retiro extraordinario de fondos previsionales. La cifra equivale a S/17.900 millones, un monto 20% menor al registrado en el séptimo retiro, aunque el proceso aún no concluye.

Asimismo, el superintendente Sergio Espinosa confirmó que alrededor de 4 millones de afiliados no tienen saldo actualmente, debido a retiros previos. No obstante, precisó que una parte significativa son personas jóvenes que volverán a generar aportes en los próximos años.

PUEDES VER: SBS confirma que las AFP podrían convertirse en aseguradoras o bancos bajo el nuevo sistema previsional

SBS: retiro AFP debe priorizar el pago de deuda

Pese a insistir en que los retiros “no son deseables”, la SBS reconoció que las personas suelen destinar ese dinero a dos grandes usos: consumo y pago de deudas. Espinosa recordó que estos fondos están diseñados para proteger a los afiliados en la vejez, más aún en un contexto en el que el Perú enfrenta un rápido cambio demográfico.

“Vamos a llegar a un momento en que la población adulta supere a la joven, como ocurre en Europa y Asia, y ya no existirá el tradicional sistema de cobertura familiar”, advirtió.

PUEDES VER: Bolsillo del Perú terminará por descoserse en 2026 por prioridades populistas de alto impacto fiscal

Aun así, señaló que si el retiro ya fue autorizado por ley, el uso responsable es clave. “Si retiras tu dinero, úsalo para pagar deudas, sobre todo si son créditos tomados en momentos de tasas altas. Sería bueno salir de esas”, recomendó. 

El consumo también es un destino frecuente, incluso en gastos cotidianos o expectativas futuras, pero el pago de deudas —subrayó— es la parte “saludable” de la medida.

El superintendente recordó que no todos los afiliados que solicitan retiros efectivamente retiran: algunos mantienen el dinero en ahorros voluntarios dentro de la propia AFP, como una forma de conservar rentabilidad con disponibilidad futura.

PUEDES VER: Afiliados tienen nuevas fechas para retirar fondos y un plazo final del periodo libre, según cronograma del retiro AFP

Para conocer el impacto real del nuevo retiro, la SBS esperará a que culminen todos los plazos. En procesos anteriores, el porcentaje de ejecución se ha ubicado alrededor del 75% del total permitido.

Retiro de fondos AFP evidencian un fracaso estructural

Los ocho retiros de fondos previsionales no solo reflejan una necesidad inmediata de liquidez, sino una señal clara de que la economía familiar peruana no se ha recuperado desde la pandemia.

Según recordó el economista Armando Mendoza, los primeros retiros fueron una respuesta de emergencia, pero que cinco o seis años después la persistencia de estas medidas evidencia que la economía de los peruanos no termina de recuperarse.

En ese sentido, sostuvo que las presiones para seguir aprobando nuevos retiros continuarán, y que este fenómeno debe entenderse como parte de un problema más profundo: un sistema previsional que nunca garantizó pensiones adecuadas

“Incluso antes de los retiros masivos, muchos afiliados preferían llevarse su fondo completo al jubilarse, lo cual —dijo— era también una muestra del descrédito del sistema, que operó con costos elevados para los aportantes mientras las AFP siempre tuvieron ganancias”, comentó.

A ello se suma un riesgo social creciente. Citando al economista Elmer Cuba, Mendoza advirtió que, en cinco o diez años, el Perú podría tener “a los viejitos más trabajadores del planeta”, obligados a seguir laborando hasta los 70 u 80 años porque ya consumieron su fondo y el Estado no garantizó una protección adecuada.

“Es una bomba de tiempo que está haciendo tic-tac”, alertó, porque una población que envejece sin recursos generará un problema social que finalmente el Estado deberá enfrentar “tarde, mal o nunca”.

El economista señaló que, durante más de tres décadas, la clase política evitó reformar de fondo el sistema, pese a que las advertencias existen desde hace al menos 20 años. Ahora —añadió— muchos afiliados que entonces tenían 30 o 40 años ya tienen 50 o 60 y se acercan a la edad de jubilación sin un fondo suficiente y con urgencias económicas que los llevan a retirar lo que queda.

Ahora último, respecto a la reciente apertura de competencia anunciada por la SBS para permitir que bancos, cajas y aseguradoras ingresen al mercado previsional, Mendoza consideró que las medidas llegan tarde.

