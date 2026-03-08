HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de marzo, según Jhan Sandoval

Este 8 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Horóscopo Jhan Sandoval 8 de marzo 2026.
Horóscopo Jhan Sandoval 8 de marzo 2026. | Foto: La República

Este domingo 8 de marzo, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.  

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 8 de marzo?

Aries: Pueden llegar a tu mente pensamientos obsesivos y planes donde pretendas recuperar el control de alguien que ya no está bajo tu dominio. No permitas que ninguna emoción negativa te controle.

Tauro: Has sido muy flexible con algunas personas de tu entorno familiar y ahora sientes que están pasando por encima de ti. Tienes que recuperar tu carácter si deseas que esta situación cambie.

Géminis: Estarás al frente de una persona muy sensible y emocional. Sé empático y no juzgues con dureza las cosas que comente. Podrías herir su susceptibilidad al pretender ayudarla. Precaución.

Cáncer: No te sientes cómodo con el comportamiento de tu pareja que, últimamente, se muestra distante y misteriosa. Algo percibes, pero necesitas ser frontal y expresar abiertamente tus inseguridades.

Leo: Cuidarás mucho más tu apariencia. Es posible que inviertas en piel, vestimenta o en actividad deportiva. En el amor, esa persona volverá a buscarte y dependerá de ti retomar la relación.

Virgo: Esa persona se siente merecedora del mejor trato, pero no está siendo constante ni entregándose completamente a la relación. Tienes que ponerle condiciones antes que todo empeore.

Libra: No estás desconectándote del trabajo y te lo has llevado al hogar. Esto te está generando sobrecarga y agotamiento mental. Tienes que soltar y tratar de descansar. Necesitas reponer energías.

Escorpio: Sientes que estás frente a un problema que no tiene solución. No te aísles y busca entre tus amistades a las personas que puedan escucharte y darte la mano. Hoy todo puede cambiar.

Sagitario: Cuentas con un capital y es posible que decidas invertirlo en el bienestar familiar. Solo evita excederte en montos y compras. Hay pendientes por pagar y no puedes perder todo tu presupuesto.

Capricornio: Visitarás a un adulto mayor, el tiempo y las atenciones que le brindes quedarán siempre en su memoria. Posiblemente te comuniques con personas que se encuentran en el extranjero.

Acuario: Inicias el día con una gran energía, esto te permitirá avanzar con temas domésticos que habías dejado pospuesto. En el amor, esa persona desea verte y hará de todo por concretar una salida.

Piscis: Si estás esperando respuestas de un préstamo, llegarán y serán positivas. Todo empieza a cambiar y será a tu favor. En el amor, no vuelvas a caer con alguien que demuestra mucha inconstancia.

