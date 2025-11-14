Lista 22 del Fonavi en 2025: a partir de esta fecha beneficiarios en Perú podrían cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

Fonavi pagará en diciembre de 2025 la Lista 22 a los adultos mayores que hasta la fecha no han cobrado. | Foto: Composición LR/Andina.

Fonavi pagará en diciembre de 2025 la Lista 22 a los adultos mayores que hasta la fecha no han cobrado. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi en Perú iniciará con un nuevo padrón de pago para diversos adultos mayores que durante muchos años aportaron al extinto fondo. Por ello, desde la aprobación del Reintegro 4, el próximo objetivo era seguir con el pago de la Lista 22, cuyo nuevo grupo reanudará la deuda histórica del Estado peruano para diversos trabajadores que aportaron al Fondo Nacional de Vivienda.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Fonavi: ¿cuándo se pagaría la Lista 22 en Perú?

El Fonavi ya tiene aprobado la Lista 22, así lo dio a conocer, Jorge Milla representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, para La República. Por ello, según lo mencionado por Milla, el padrón de beneficiarios se aprobaría entre la primera y segunda semana de diciembre 2025.

TE RECOMENDAMOS EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Luego de aprobarse ese lineamiento dentro de la Comisión Ad Hoc, se deberá esperar a la publicación en el diario oficial El Peruano, y luego los beneficiarios podrán acercarse a las oficinas del Banco de la Nación.

Lista 22 del Fonavi: ¿quiénes serían los beneficiarios de este nuevo grupo de pago?

En una reciente declaración para La República, Jorge Milla adelantó quiénes podrían integrar la próxima lista de beneficiarios que accederán a la devolución de aportes mediante la Lista 22. Según explicó, este nuevo grupo incluirá a los fonavistas que aún no han recibido ningún pago y que, para el año 2025, cumplan con tener más de 65 años.

Y también sostuvo que, en el caso de los titulares fallecidos, también serán incluidos y sus herederos podrán cobrar en el Banco de la Nación. "En el caso de fallecidos, personas que tuvieran 80 años a más", comentó. Por ello, se calcula que un aproximado de 60.000 fonavistas integrarían el padrón de la Lista 22.

Devolución Fonavi: ¿cómo se realizará el cobro de la Lista 22?

Tal como sucedió con el proceso del Reintegro 4, cuyo pago se inició en agosto de 2025, la Lista 22 del Fonavi será difundida a través del diario oficial El Peruano, donde también se detallará la fecha en que comenzará la devolución de aportes.

Después de la publicación, la Secretaría Técnica del Fonavi pondrá a disposición un enlace oficial para que los exaportantes verifiquen, ingresando su número de DNI, si forman parte de este nuevo grupo. Con esa confirmación, los beneficiarios podrán acudir al Banco de la Nación para efectuar el cobro correspondiente.



Fonavi 2025: ¿cómo saber si soy beneficiario del Reintegro 4?

El padrón del Reintegro 4 ya fue aprobado y actualmente puede ser cobrado en el Banco de la Nación. Pero, antes de acudir, los exportantes del extinto Fondo Nacional de Vivienda deben verificar su inclusión en este padrón: