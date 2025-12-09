José Jerí en aprietos: presidente tienen 24 horas para responde ante JEE por presunto proselitismo político

La única entrevista que José Jerí ha dado a un medio televisivo ha sido en 'El Valor de la Verdad'. Foto: captura de pantalla

La única entrevista que José Jerí ha dado a un medio televisivo ha sido en 'El Valor de la Verdad'. Foto: captura de pantalla

El Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro I (JEE Lima Centro) ha emitido una resolución otorgando un plazo de un día al presidente interino, José Jerí, y a todos los miembros de su Consejo de Ministros, para que presenten sus descargos por una presunta infracción al principio de neutralidad electoral.

La medida surge a raíz de un informe de fiscalización que señala al mandatario de haber vulnerado la normativa electoral al emitir declaraciones a favor de su partido político, Somos Perú, durante la entrevista televisiva en el programa 'El Valor de la Verdad'.

Declaraciones en entrevista que vulneraron la neutralidad

Según el informe del JEE Lima Centro I, la posible infracción se concretó durante la participación de José Jerí en el programa "El Valor de la Verdad", conducido por Beto Ortiz el pasado 23 de noviembre. En dicha entrevista, el presidente interino expresó frases que, para el tribunal electoral, constituyen una influencia directa en la intención de voto.

Entre las declaraciones citadas, el mandatario afirmó que Somos Perú es su “único amor político”, y que el partido “siempre ha estado con la democracia, siempre ha apostado y apostará por la gobernabilidad”.

El área de Fiscalización concluyó que estas manifestaciones, realizadas por Jerí en su calidad de Presidente de la República, Jefe de Estado y Jefe del Poder Ejecutivo, "enaltecen y posicionan" a la organización política Partido Democrático Somos Perú, buscando influir en la decisión de los electores, lo cual contraviene el inciso b) del artículo 33 del Reglamento de Neutralidad.

Responsabilidad solidaria del gabinete ministerial

Aunque el informe de Fiscalización se centró inicialmente solo en el presidente Jerí, el JEE Lima Centro I decidió notificar a la totalidad del Gabinete de Ministros, invocando el principio de responsabilidad solidaria.

La resolución del tribunal electoral se ampara en el artículo 128, segundo párrafo, de la Constitución Política del Perú, el cual estipula que “todos los ministros son solidariamente responsables por los actos (…) violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República".

En consecuencia, la resolución sostiene que la responsabilidad de la presunta infracción cometida por el mandatario "recaería también de manera solidaria" en todos los miembros del Consejo de Ministros.

El plazo de un día otorgado por el Jurado Electoral Especial comenzará a computarse una vez que la notificación de la resolución se realice de manera formal y efectiva en Palacio de Gobierno, el domicilio del presidente José Jerí y las sedes de los respectivos ministerios. El no acatamiento o la insuficiencia en los descargos podría dar paso a un proceso sancionador.