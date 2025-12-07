HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Aeropuerto Jorge Chávez: MTC anuncia que pasajeros de vuelos nacionales no pagarán por escala dentro del país

La medida, acordada con Lima Airport Partners, elimina el cobro a quienes hagan conexiones dentro del país. En cambio, para pasajeros en transferencia internacional, la tarifa entró en vigencia desde hoy, 7 de diciembre.

Ningún pasajero que realice vuelos dentro del Perú deberá asumir este cobro, sin importar si su viaje inicia, finaliza o conecta en el Jorge Chávez
Ningún pasajero que realice vuelos dentro del Perú deberá asumir este cobro, sin importar si su viaje inicia, finaliza o conecta en el Jorge Chávez | La República/Marco Cotrina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que no se cobrará la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia nacional a los pasajeros de vuelos nacionales que hagan conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La TUUA de transferencia nacional corresponde a un pago por los servicios que emplean los pasajeros en conexión, es decir, aquellos que bajan del avión, utilizan las instalaciones del terminal sin salir de él y continúan su viaje hacia otro destino del país.

El MTC aclaró que ningún pasajero que realice únicamente vuelos dentro del Perú deberá asumir este cobro, sin importar si su viaje inicia, finaliza o conecta en el Jorge Chávez. Es decir, ya no se le cobrará los US$7,46 (con IGV) por pasajero que fue aprobado por Ositran. La decisión proviene de las coordinaciones entre el sector y el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP).

Según el ministerio, la no aplicación de la TUUA de transferencia nacional apunta a fortalecer la competitividad de las rutas domésticas. Con ello, reafirmó su compromiso con una política aeroportuaria orientada a proteger a los pasajeros y priorizar la conectividad del país, favoreciendo el turismo interno, la integración territorial y la competitividad.

TUUA internacional ya se aplica desde hoy

El cobro de la TUUA de transferencia internacional sí se aplica a los pasajeros que lleguen del extranjero, hagan conexión en el Jorge Chávez, utilicen sus instalaciones sin salir del terminal y continúen su viaje hacia otro destino fuera del país. Este cobro entró en vigencia desde hoy 7 de diciembre. La tarifa vigente hasta el 2030 es de US$11,86 (con IGV) por pasajero internacional.

La TUUA está definida en el contrato de concesión entre el Estado y el concesionario y su aplicación es regulada de manera autónoma por Ositran, conforme al marco normativo vigente. El concesionario está facultado para efectuar este cobro desde el inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros.

Para la TUUA de transferencia internacional, LAP ha habilitado distintos mecanismos de pago, como plataformas digitales, agentes móviles y módulos presenciales.

La TUUA de transferencia financia los 25 servicios disponibles para los pasajeros en conexión del aeropuerto Jorge Chávez, entre ellos salas de embarque, seguridad, asistencia médica, despacho de equipajes, climatización, iluminación, señalización, sistemas de información de vuelos y áreas exclusivas.

Además, estos recursos contribuyen a la modernización y mantenimiento de los 17 aeropuertos regionales concesionados: Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Tumbes, Cajamarca, Anta, Chachapoyas, Talara, Pisco, Juliaca, Arequipa, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado.

El MTC reafirmó que continuará impulsando una política aeroportuaria que proteja a los pasajeros, priorice la conectividad y respete la seguridad jurídica y los compromisos asumidos por el Estado.

