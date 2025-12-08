Dina Boluarte se victimiza tras fracasar como presidenta: "Es cierto que cometí errores"

En una reciente columna para el medio Infobae, la ex presidenta Dina Boluarte buscó reconstruir su propio relato político tras ser vacada de un gobierno marcado por el rechazo ciudadano. Boluarte, se presenta como la única barrera que, según ella, evitó la caída del país en una crisis irreversible.

“Recibí un país devastado, exhausto tras años de inestabilidad política (...) Asumí el mando en el instante más delicado de nuestra vida republicana reciente, cuando el Perú se acercaba peligrosamente a un vacío de poder capaz de desatar una ruptura institucional (...) Contaba únicamente con la Constitución y con la consciencia de que, si daba un paso atrás, el país podía caer en manos de quienes pretendían convertir la crisis en oportunidad para imponer agendas radicales ajenas al orden democrático. ”, escribió.

Sin embargo, su versión contrasta con la percepción pública al final de su mandato. Cabe recordar que Boluarte se consagró como una de las gobernantes más rechazadas de la historia reciente, con 93,8% de desaprobación nacional y apenas 2,5% de respaldo.

En Lima y Callao, la desaprobación escaló incluso por encima del 95%. Para muchos, el factor determinante fue la respuesta violenta que tuvo durante las movilizaciones que siguieron a su llegada al poder luego de la vacancia de Pedro Castillo en la que se reportaron al menos 49 civiles muertos.

Dina Boluarte intenta justificar errores de su gestión: "Mi identidad fue utilizada"

Pese a ello, Boluarte insiste en que fue blanco de ataques políticos y discriminatorios. “A esa carga se sumó la de ser una mujer andina en un país donde la discriminación, durante décadas normalizada, continúa filtrándose en los juicios políticos y sociales. Mi identidad fue utilizada como arma arrojadiza tanto por quienes buscaban desacreditarme, como por quienes pretendían adueñarse de mi voz para moldearla a sus intereses”, aseguró, pese a que las bancadas mayoritarias del Parlamento la blindaban en las distintas comisiones.

A lo largo de su gobierno, la relación con los medios también fue tensa. En varias ocasiones cuestionó directamente el trabajo periodístico y acusó a la prensa de distorsionar la realidad. Esto mientras gremios de periodistas denunciaban restricciones de acceso a información pública, uso de calificativos estigmatizantes y discursos oficiales que ponían en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa.

Ya en la parte final de su artículo, Boluarte intenta justificar su gestión y señala que entregó un mejor país. “Es cierto que cometí errores (...) y entregué un país estable y viable, que volvió a ocupar los primeros puestos de la región en solidez macroeconómica y proyección de crecimiento”, afirmó en su defensa.

Mientras Boluarte pide que su legado sea evaluado “desde la complejidad y no desde la simplificación interesada”, quedan abiertos los cuestionamientos sobre responsabilidades, las investigaciones pendientes por las muertes en protesta y el enorme rechazo ciudadano que acompañó sus últimos meses en el poder.