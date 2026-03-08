Precio del dólar hoy, domingo 8 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 8 de marzo de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo | Foto: composición LR

Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, domingo 8 de marzo, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,450 la compra y S/3,490 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 8 de marzo?

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

Scotiabank

Compra: S/3,558

Venta: S/3,519

BBVA