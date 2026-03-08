Precio del dólar hoy, domingo 8 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, domingo 8 de marzo, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,450 la compra y S/3,490 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 8 de marzo?
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Scotiabank
- Compra: S/3,558
- Venta: S/3,519
BBVA
- Compra: S/3,608
- Venta: S/3,468