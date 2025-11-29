HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

El Fonavi está próximo a iniciar el pago de la Lista 22, beneficiando a miles de fonavistas con la devolución de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda.

Fonavi prepara la Lista 22 que beneficiará a adultos mayores que anteriormente no han cobrado en el Banco de la Nación.
Fonavi prepara la Lista 22 que beneficiará a adultos mayores que anteriormente no han cobrado en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi se encuentra a poco de iniciar el pago correspondiente a la Lista 22, un nuevo grupo de beneficiarios que permitirá que miles de fonavistas reciban finalmente la devolución de los aportes que realizaron durante años al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda.

En diálogo con La República, Jorge Milla, vocero de la Fenaf–Perú, adelantó información clave sobre quiénes integrarían este nuevo padrón y cuáles serían las fechas tentativas para el esperado inicio de los desembolsos. En esa línea, el nuevo padrón se podría empezar a pagar entre la tercera y cuarta semana del mes de diciembre, según lo contó Milla.

Lista 22 del Fonavi: ¿quiénes serían los beneficiarios del nuevo grupo de pago?

El proceso de devolución del Fonavi continuará en 2025 con la puesta en marcha de la Lista 22. Este nuevo padrón ya recibió la aprobación de la Comisión Ad Hoc, lo que marca el inicio de la etapa operativa. Con ello, la Secretaría Técnica del Fonavi empezará a definir los lineamientos oficiales que regularán el pago, la organización del padrón y todo el procedimiento correspondiente para que los beneficiarios puedan acceder a su devolución.

En esa línea, Jorge Milla, indicó los futuros beneficiarios de este nuevo grupo que podrá cobrar en las agencias del Banco de la Nación. Quienes integrarán el nuevo padrón de la Lista 22 serán aquellos fonavistas que nunca han cobrado y hasta la fecha sean mayor de 65 años. En el caso de los titulares que ya han fallecido, Milla detalla, "En el caso de fallecidos, serán personas que tuvieron 80 años a más".

Devolución Fonavi 2025: ¿cómo se cobra en el Banco de la Nación?

Los adultos mayores que fueron exaportantes al Fonavi y que han confirmado su inclusión en el padrón de beneficiarios de alguna lista o grupo de reintegro, deben acercarse a las agencias del Banco de la Nación portando su DNI para realizar el cobro de la devolución de sus aportes. Este proceso busca garantizar que los fonavistas reciban el dinero que les corresponde de manera segura y ordenada.

¿Qué fue el Fonavi en Perú?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.

