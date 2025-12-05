José Jerí se mostró conforme la posición intermedia del Congreso, teniendo en cuenta "la realidad"que se hereda sobre la formalización minera: Foto: composición LR/Presidencia

José Jerí se mostró conforme la posición intermedia del Congreso, teniendo en cuenta "la realidad"que se hereda sobre la formalización minera: Foto: composición LR/Presidencia

Luego de la aprobación del dictamen que autoriza una nueva prórroga del Reinfo hasta fines del 2026, el presidente José Jerí se refirió a la decisión del Pleno del Congreso. Según dijo, hay conformidad respecto a que se hayan considerado las propuestas del Poder Ejecutivo como extender el registro por un año y retirar las disposiciones que hacían alusión al retorno de los 50.565 mineros excluidos del proceso.

"Hay que dejar en claro que los puntos principales que planteó el Gobierno. Es decir, que sea un año (ampliación del Reinfo), reincorporar a los 50.000 que ya habían sido excluidos, entre otros aspectos, nos ha dejado conformes con el dictamen que se ha aprobado y que tiene que ser materia de segunda votación en la Comisión Permanente"; explicó a la prensa luego de participar en la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público.

Para Jerí, el Parlamento ha entendido que, si bien, hay una problemática que los mineros reclaman en las calles, se tiene que velar por el Estado de derecho. En su opinión, lo ideal hubiera sido no tener que apelar a una nueva ampliación del Reinfo, sin embargo, el texto sustitutorio respaldado por 60 legisladores es "lo mejor que pudieron conseguir como punto medio".

Ahora, la pelota está en la cancha de la Comisión Permanente, instancia que sesionará a partir del 16 de diciembre hasta el 27 de febrero del próximo año. Y es que, el cierre de la actual legislatura se tuvo que adelantar porque el sábado 6 inician los trabajos de remodelación del Hemiciclo de cara al funcionamiento del próximo Congreso bicameral.

Reinfo: ampliación no resuelve problema de fondo

En conversación con este medio, el abogado especializado en temas ambientales, César Ipenza, señaló que no resulta una sorpresa la posición del gobierno respecto a avalar una prórroga adicional del Reinfo y no permitir la reincorporación de mineros excluidos del registro. Con ello, queda descartado la posibilidad de observar la norma y recurrir al Tribunal Constitucional para interponer una demanda, como lo había declarado el premier Ernesto Álvarez.

"Lo que sí me preocupa son algunos temas que han salido de la discusión. Por ejemplo, la congresista Echaíz dijo claramente que debería eliminarse la exención de responsabilidad penal para los mineros del Reinfo, pero esto no se ha considerado en el debate (...) Tanto el Ejecutivo como el Congreso son cómplices de continuar en la misma situación (de la minería informal)", agregó.

Para la Red Muqui, el problema de la formalización de la pequeña minería y minería artesanal no se resolverá con tan solo ajustar los plazos. Pusieron como ejemplo, que durante este año, solo 8 mineros culminaron con este proceso, lo que demuestra la existencia de un sistema fallido desde su origen.

Si bien miles de familias dependen de la MAPE, la decisión del Congreso reproduce este círculo de ampliaciones que representan una oportunidad desperdiciada. En su opinión, se deben corregir temas de fondo relacionadas con el régimen de concesiones, la ausencia de ordenamiento territorial, una institucionalidad fragmentada y proceso fallidos.