Economía

Congreso retrocede: Pleno aprobó ampliación del Reinfo hasta 2026 y descartó retorno de mineros excluidos

Mayoría de bancadas respaldaron, en primera votación, una nueva extensión del Reinfo hasta el 2026. Luego de un intenso debate, se retiraron las disposiciones sobre el regreso de mineros al proceso de formalización y la suspensión de trámites de exclusión.

El Pleno del Congreso desestimó las disposiciones que autorizaban el regreso de los mineros apartados del Reinfo y la suspensión de trámites de exclusión. Foto: composición LR/Congreso
El Pleno del Congreso desestimó las disposiciones que autorizaban el regreso de los mineros apartados del Reinfo y la suspensión de trámites de exclusión. Foto: composición LR/Congreso

El Congreso retrocedió en su intento inicial de ampliar el proceso de formalización minera por dos años más y se allanó a la propuesta del Poder Ejecutivo. De esta manera, el Pleno decidió aprobar, en primera votación, una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2026 y ponerle un freno a la reincorporación excepcional de más de 50.000 mineros, que fueron excluidos del Reinfo a mediados de este año.

En total, fueron 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones los que dieron luz verde al dictamen de la Comisión de Energía y Minas que preside Víctor Cutipa. Para alcanzar el nuevo texto sustitutorio se tuvo que apelar a un cuarto intermedio, tantas veces empleado cuando existen diversas observaciones de los legisladores.

Pero, la pausa no fue suficiente. Persistían cuestionamientos a las medidas relacionadas con el retorno de los operadores apartados del proceso de formalización por no cumplir con los requisitos mínimos y la continuidad de sus trámites. Ante este desacuerdo, la congresista Diana Gonzáles planteó una cuestión previa para votar por separado las dos disposiciones complementarias transitorias.

"Retornar a estos 50.000 reinfos no benefician al fisco, sino que tiene un efecto contrario a favor de quienes quieren seguir traficando estos reinfos. El texto significa ilegalidad, impunidad y retroceso. Si lo que realmente buscan es la prórroga del proceso de formalización minera, hubieran presentado un texto con ese artículo, en lugar de intentar meter cosas de contrabando", exclamó.

Congreso rechaza retorno de mineros excluidos

Con 70 votos a favor, 25 en contra y 8 abstenciones se aceptó la propuesta de Gonzáles. Pero, la protesta de los legisladores de izquierda se hizo evidente. Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuestionó la responsabilidad de las autoridades de Estado en el fracaso del proceso de formalización y pidió avanzar a un debate sobre los problemas de fondo como el régimen de concesiones.

Después de su alocución, se produjeron más votaciones por cuestiones previas que fueron herramientas reglamentarias de las bancadas para hacer valer sus posiciones políticas y redireccionar el debate que se mostraba entrampado. Por ejemplo, el planteamiento de Ilich López, de Acción Popular, para que la norma retorne a la Comisión de Energía y Minas, fue rápidamente desestimado con 59 votos en contra.

A continuación, se votó la primera disposición complementaria referida a la reincorporación de los más de 50.000 mineros excluidos del Reinfo y las evaluaciones técnicas a cargo del Minem, la cual fue rechazada con 51 votos en contra y 44 a favor. La misma suerte tuvo la segunda disposición relacionada con la continuidad de los trámites en el proceso de formalización minera. Apenas alcanzó el respaldo de 42 legisladores, mientras que 49 se opusieron.

En tercer orden, se desestimó la primera disposición complementaria final vinculada a la suspensión de los procedimientos de exclusión ejecutados por el Minem. El resultado fue 73 votos en contra y 22 a favor, luego de que el congresista Jorge Morante planteara que también esta medida se aborde por separado.

Al finalizar la sesión, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que se procederá a la renumeración del articulado del texto y que la segunda votación se hará efectiva luego de siete días calendario. En dicho periodo, ya estará en funciones la Comisión Permanente, puesto que la próxima semana es de representación y el Pleno decidió delegarle facultades a esta instancia para legislar desde el 16 de diciembre hasta el 26 de febrero.

"Luego de haber escuchado al Pleno del Congreso, se tomó una decisión a efectos de conseguir un voto aprobatorio y se consiguió una ampliación hasta 2026 en primera votación. Hay que esperar que pasen 7 días y veremos si en su momento, se puede decidir esto en una Comisión Permanente", agregó Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas.

