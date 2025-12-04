HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Reinfo: Gobierno oficializa respaldo a la ampliación del registro hasta 2026 y cierra la puerta a 50.000 mineros excluidos

El Pleno del Congreso se alista a votar el dictamen que extiende el Reinfo hasta el 2027 y reincorpora a 50.000 mineros retirados del registro. Sin embargo, el Ejecutivo envió su propuesta para acotar la ampliación a solo un año y ajustar ciertas reglas.

El Gobierno se manifestó a favor de una ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026.
El Gobierno se manifestó a favor de una ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026. | Congreso

El Pleno del Congreso tiene previsto debatir en la tarde de este jueves la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en un escenario donde la mayoría de bancadas ya adelantó su respaldo a prorrogar el proceso por dos años más. El dictamen plantea extender la vigencia de este mecanismo hasta diciembre del 2027, además de permitir la reincorporación de 50.565 pequeños mineros y mineros artesanales que fueron excluidos en julio pasado por incumplir requisitos mínimos como no reportar actividad desde hace cuatro años ni completar documentación requerida.

Sin embargo, el Gobierno de José Jerí, aunque tomó cierta distancia del texto, envió al Parlamento su posición oficial respaldando una extensión más de este mecanimo que, tal como han consignado en reiteradas veces especialistas y gremios como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sirve como escudo para el desarrollo de la minería ilegal.

En un oficio firmado por el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Bravo de la Cruz, el Ejecutivo se manifestó a favor de una ampliación, aunque más acotada: solo hasta el 31 de diciembre del 2026, un año menos de lo planteado por el dictamen.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) sostuvo esta mañana que existen alrededor de 30.000 mineros con inscripción vigente y que sería inviable dejarlos fuera del proceso. "No se pueden quedar en el aire simplemente, no hay manera de no ampliar", expresó. Sin embargo, el Ejecutivo advierte que una extensión demasiado larga podría reforzar la informalidad y abrir espacio a actividades ilegales.

Victor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, agregó que lo corresponde hoy es oralizar el dictamen aprobado y a partir de la decisión del Parlamento, "ya le corresponderá al Ejecutivo si lo observa o lo promulga".

Reingreso rechazado

Uno de los puntos más controversiales del dictamen, objeto de críticas, es la propuesta de permitir el retorno de los 50.000 mineros que fueron excluidos por no cumplir requisitos como tener RUC activo, presentar reportes semestrales de producción o avanzar en el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom). El Ejecutivo pide al Congreso eliminar completamente esa posibilidad.

El Ejecutivo advierte que la disposición que suspende los procedimientos de exclusión limita la capacidad del Estado para evitar actividades mineras en zonas prohibidas y podría facilitar un uso indebido de las inscripciones del Reinfo.

Licencia temporal en vez de "vía de formalización" y planilla

El Ministerio de Energía y Minas también propone reemplazar la actual denominación de "minero en vías de formalización" por "titular de una licencia temporal de producción minera". El objetivo es diferenciar a quienes avanzan en el proceso de formalización de quienes realizan actividades ilegales que operan sin ningún tipo de registro.

Otro punto fundamental es que el Ejecutivo solicita que la ley deje explícito que la formalidad laboral, como poner a los trabajadores en planilla, sea un requisito obligatorio para culminar el proceso de formalización minera.

Desde la orilla parlamentaria, algunas bancadas consideran que incluso la ampliación a 2027 es insuficiente. El congresista Jaime Quito aseguró que "dos años de ampliación del Reinfo es lo mínimo que puede darse" y responsabilizó tanto al Gobierno como al Parlamento por no aprobar aún una Ley MAPE (Pequeña minería y minería artesanal) que ordene el sector.

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, afirmó que el Pleno analizará la propuesta del Ejecutivo durante el debate. Indicó que "los puntos clave serán la reducción del plazo de ampliación, impedir el reingreso de mineros excluidos y proteger las zonas reservadas".

