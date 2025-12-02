HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Reinfo: dictamen que busca nueva ampliación hasta fines del 2027 se votará esta semana en el Pleno del Congreso

Parlamento debatirá y votará el dictamen de la Comisión de Energía y Minas en medio de protestas de los mineros artesanales. Ampliación del Reinfo contaría con los votos para su aprobación.

Cientos de mineros continúan movilizándose en Lima y regiones por la ampliación del Reinfo. Esta semana , el Pleno decidirá el destino de la norma. Foto: composición LR/SebastiánBlanco/Congreso
Cientos de mineros continúan movilizándose en Lima y regiones por la ampliación del Reinfo. Esta semana , el Pleno decidirá el destino de la norma. Foto: composición LR/SebastiánBlanco/Congreso

Luego de casi tres semanas de haber sido aprobado en comisiones el dictamen que propone autorizar una prórroga del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2027, la Junta de Portavoces del Congreso decidió priorizar este tema y finalmente fue agendado para las sesiones plenarias que se realizarán este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre.

La propuesta legislativa de la Comisión de Energía y Minas figura en el punto 92 de la agenda. No obstante, la Mesa Directiva presidida por Fernando Rospigliosi es la que hará valer el acuerdo de los voceros para darle preferencia a la extensión del proceso de formalización minera, cuya vigencia culmina a fines de este año.

Como se recuerda, el dictamen también plantea reincorporar a los mineros que fueron apartados del Reinfo, suspender los trámites de exclusión con ciertas excepciones, realizar un Censo Nacional para la MAPE, así como establecer un plazo de 60 días para la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales.

Ampliación del Reinfo contaría con los votos

El consenso de las bancadas apunta a aprobar una nueva ampliación del Reinfo por dos años más. Quienes se han mostrado más decididos a defender esta postura en el Pleno e incluso respaldar las movilizaciones de los mineros artesanales son Juntos por el Perú, la Bancada Socialista, Perú Libre, Podemos, algunos congresistas de Somos Perú y Alianza Para el Progreso.

Precisamente, el congresista de JP, Roberto Sánchez, aseguró. en un reciente mitin. que "el pueblo minero" no va a avalar la propuesta del gobierno de José Jerí de tan solo autorizar una prórroga de un año. Aunque existan amenazas del propio premier Ernesto Álvarez de observar la norma, el bloque sólido de congresistas de izquierda se aferra a la defensa del texto de la Comisión de Energía y Minas.

A este sector se podrían unir Fuerza Popular, Renovación Popular y Honor y Democracia, cuyos congresistas votaron a favor del dictamen en la sesión del grupo de trabajo que preside Víctor Cutipa. Solamente se encuentran en la oposición férrea Avanza País, Acción Popular, y el Bloque Democrático Popular.

En más de una oportunidad, la congresista Ruth Luque ha cuestionado que el debate de esta norma no haya considerado la opinión de los pueblos indígenas y que se priorice el interés hacia un sector, desconociendo que la minería informal avanza sobre los territorios, contamina ríos, afecta comunidades e incentiva presencia de otras actividades ilícitas.

Desde la vereda contraria, la parlamentaria Elizabeth Medina, de Somos Perú, justificó una ampliación del Reinfo hasta fines del 2027 o hasta que se apruebe la Ley Mape en los siguientes argumentos: incapacidad del Estado para formalizar, carga administrativa imposible de atender, falta de personal en entidades claves, demoras en permisos esenciales, recursos de reconsideración sin resolver y el problema estructural de la minería.

Confemin insiste en ampliación del Reinfo por dos años

En Cusco, Arequipa y otras regiones del país, se radicalizaron las medidas de protesta de la Confemin, que lleva 15 días en las calles. Sus dirigentes exigen al Congreso que amplíe el Reinfo y no dilate más esta decisión. Para ellos, sin esta prórroga, muchos mineros quedarían fuera del proceso de formalización, lo que pondría en riesgo su fuente de trabajo y sus ingresos económicos.

De acuerdo con Máximo Franco Bequer, presidente de la Confemin, el Congreso debe aprobar la extensión del proceso de formalización minera por dos años más hasta que se logre elaborar una nueva ley para la minería artesanal y a pequeña escala. Según dijo, hasta el momento, el Minem solo ha legalizado a ocho mineros, lo que demuestra la poca capacidad del Estado para avanzar en esta tarea.

"En este momento, hay 31.457 mineros y el Ejecutivo ha propuesto un año. Si dividimos este universo entre 260 días hábiles del año, nos da que solo se formalizarán 121 mineros. Si proponemos dos años, el resultado será 60 mineros por día. Pero, la realidad nos dicen que solo este año se han formalizado 8 mineros. Cada uno de ellos se ha demorado 32 días, teniendo la rectoría y presupuesto. Entonces, para formalizar 31.457 mineros se necesitarán 3.932 años. En este tiempo, ningún minero en proceso de formalización, existirá"; calculó.

PUEDES VER: Reinfo a un paso de ampliarse: dictamen también busca reincorporar a mineros excluidos por el gobierno

Por su parte, desde la Red Muqui consideran que el Reinfo se ha convertido en un "parche" que prolonga la informalidad. Sin bien fue creado en el 2016, se ha extendido varias veces sin cumplir su objetivo. Y es que, solo el 2,4% logró formalizarse, pero este no es el problema central, sino un sistema normativo diseñado para la gran minería.

Para Nury García, coordinadora del grupo Mape de la Red Muqui, no corresponde una reincorporación masiva de los mineros que fueron excluidos del Reinfo. No obstante, en caso de proceder una decisión así por parte del Congreso y el Ejecutivo, tendrá que regirse bajo controles estrictos.

"La reincorporación masiva puede generar varios riesgos: que operadores sin actividad real usen nuevamente el Reinfo como escudo para la minería ilegal, un débil control ambiental, una mayor tensión territorial y la desnaturalización de la formalización, que estará reducida a un trámite administrativo sin efectos reales", señaló.

Si bien miles de familias dependen de la MAPE, ampliar el Reinfo y permitir el retorno de miles de mineros sin reformas estructurales, volver a ser una oportunidad desperdiciada. en Su opinión, se deben corregir fallas de fondo relacionados con el régimen de concesiones, ausencia de ordenamiento territorial, institucionalidad fragmentada y proceso fallidos.

