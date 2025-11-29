El premier Álvarez cuestionó la disposición que autoriza una reincorporación de los mineros que fueron excluidos del proceso de formalización minera. Foto: composición LR/PCM/SebastiánBlanco

El premier Álvarez cuestionó la disposición que autoriza una reincorporación de los mineros que fueron excluidos del proceso de formalización minera. Foto: composición LR/PCM/SebastiánBlanco

El dictamen que busca una nueva prórroga del Reinfo hasta fines del 2027 se discutiría en el Pleno durante la primera semana de diciembre. Ante la proximidad de este debate, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, emplazó al Congreso a realizar las modificaciones acorde con la realidad del sector o de lo contrario, la norma será observada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"No pueden regresar al Reinfo aquellos mineros ilegales que han sido rechazados o que incumplen los requisitos establecidos, porque han manifestado su poca voluntad de formalizarse y en realidad, están usando el registro solamente como una plataforma para mantener su actividad ilegal. Desde el Ejecutivo estamos esperando las modificaciones necesarias, porque de lo contrario, tendremos que observar la norma", declaró a TV Perú.

TE RECOMENDAMOS El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

Como se recuerda, la propuesta legislativa aprobada por la Comisión de Energía y Minas ya fue saneada con los aportes de los congresistas y quedó lista para ser debatida en la máxima instancia del Legislativo. Además de ampliar el proceso de formalización minera, el texto dispone la reincorporación de los operadores apartados del Reinfo, la suspensión de trámites de exclusión, la ejecución de un censo para la minería artesanal, entre otras medidas.

Reinfo: premier rechaza reincorporaciones masivas

En otro momento, el titular de la PCM se refirió a los cerca de 2.023 mineros que han presentado sus recursos de reconsideración tras ser excluidos del Reinfo por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). En su opinión, este procedimiento es un derecho que les pertenece a cada operador, pero debe establecerse una diferenciación con la reapertura total del registro.

“Nosotros creemos que es un derecho de todo ciudadano poder pedir una reconsideración. En este caso, hay un grupo no muy numeroso de mineros que han pedido una reevaluación de sus casos. Y esto yo creo que es positivo, hay que hacerlo, pero sin entrar a una reincorporación o a una ampliación irracional de aquellos mineros ilegales, que. en el fondo. no le dan ninguna importancia a la formalización que requiere la actividad económica dentro de un Estado de derecho”, explicó.

A renglón seguido, Álvarez resaltó la necesidad de delimitar con claridad los problemas que atraviesan los mineros artesanales en comparación con los operadores ilegales que utilizan el Reinfo como un escudo de impunidad. Y es que, los primeros enfrentan requisitos diseñados para la gran minería y no tienen las ventajas económicas y jurídicas para avanzar en este trámite.

Si bien es posible revisar este tipo de casos que quedaron fuera del proceso de formalización, no ocurre lo mismo con los mineros ilegales. Un grupo grande de ellos no están dispuestos a adecuarse a la normativa actual y ejercen presión política hacia sus representantes, que tienen mayores posibilidades de llevar su influencia al Estado.

Confemin cuestiona posición del Ejecutivo

Hasta hace pocos días, el premier declaraba a los medios de comunicación que el gobierno no había tomado una posición sobre el dictamen que pretende una nueva ampliación del Reinfo. Tras los cuestionamientos que recibió el Poder Ejecutivo por su silencio, tanto Ernesto Álvarez como el presidente José Jerí se vieron obligados a pronunciarse.

El mandatario se mostró a favor de una extensión del proceso de formalización minera por un año adicional, mientras que el titular de la PCM indicó que podrían observar la norma e incluso recurrir, al Tribunal Constitucional. Para Magno Palomino, coordinador nacional de la Confemin, el Poder Ejecutivo demuestra versiones contradictorias.

PUEDES VER: José Jerí votó dos veces a favor de la ampliación del Reinfo

"Lamentablemente, creo que no terminan de organizarse en el Poder Ejecutivo. Tienen una versión y luego, la cambian. Hasta hay una contradicción entre el presidente y el primer ministro. Deben solucionar este problema social creado por ellos mismos. Si no han tenido la capacidad de formalizar a los mineros, deben dar una alternativa que es ampliar y fijar políticas claras", aseveró.

Por su parte, el abogado ambientalista, César Ipenza, consideró que la declaración del presidente Jerí demuestra la intención del Ejecutivo de avalar una ampliación. Si es que permite la reincorporación de los más de 50.000 excluidos, su gobierno no estará haciendo "nada distinto de lo que ha ocurrido en el pasado", teniendo que asumir la carga de facilitar la actividad ilegal.

Debido a que el texto propuesto por la Comisión de Energía y Minas extiende el proceso de formalización minera hasta que se apruebe una nueva norma para la pequeña minería, su vigencia está garantizada de forma indefinida. En opinión de Ipenza, "esta ley está abriendo la puerta para que los mineros puedan operar más allá de los dos años porque no se tendrá una Ley Mape"