Congreso aprueba la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026

El Congreso de la República aprobó el jueves 4 de diciembre, en primera votación, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026. Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, se aprobó el texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293. Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

"El proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”, sostiene la iniciativa. Cabe indicar que esta propuesta pasará por una segunda votación transcurridos 7 días calendarios, de acuerdo al artículo 78 del Reglamento del Congreso.