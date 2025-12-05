HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprueba la ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026

La iniciativa se aprobó en primera votación por el Pleno del Congreso con 60 votos favor, 36 en contra y 8 abstenciones. 

Pleno del Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta dic. de 2026. Foto: Composición LR
Pleno del Congreso aprueba ampliación del Reinfo hasta dic. de 2026. Foto: Composición LR

El Congreso de la República aprobó el jueves 4 de diciembre, en primera votación, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026. Con 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones, se aprobó el texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293. Decreto Legislativo que declara de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal.

"El proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”, sostiene la iniciativa. Cabe indicar que esta propuesta pasará por una segunda votación transcurridos 7 días calendarios, de acuerdo al artículo 78 del Reglamento del Congreso.

