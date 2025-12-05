La Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Junín, sancionó en segunda instancia a la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) con una multa total de 7,56 UIT (equivalente a S/40.446) por infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La decisión se sustenta en la afectación sufrida por un estudiante de la carrera de Medicina, ya que la universidad no le remitió los enlaces necesarios para acceder y participar en el curso de Investigación Científica (multa de 3,78 UIT). Asimismo, no se tomaron en cuenta las calificaciones reales obtenidas, y se le asignaron únicamente notas mínimas, lo que impactó directamente en su promedio final (multa de 3,78 UIT). En ese sentido, la casa de estudios no brindó un servicio idóneo ni acorde con lo ofrecido, tal como lo establece el artículo 73° del Código.

Indecopi ordenó medidas correctivas a favor del estudiante

Como parte de las acciones ordenadas por Indecopi, la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) deberá permitir que el estudiante José Luis Guadalupe, lleve nuevamente el curso de Investigación Científica. Además, deberá recalcular sus calificaciones correspondientes al semestre 2024-I y elaborar un informe detallado que explique cómo esta corrección impacta en su promedio final.

Con esta resolución, el colegiado ratificó la decisión emitida en primera instancia administrativa, la cual impuso una multa de 3,78 UIT por no enviar al estudiante los enlaces del curso de Investigación Científica. Además, se aplicó una segunda sanción del mismo monto por afectar sus calificaciones en los cursos de Cardiología y Neumología.