HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026
Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     Así quedaron los grupos tras el sorteo del Mundial 2026     
Economía

Indecopi confirma multa a la UPLA con más de S/40 mil por no enviar links de clases y alterar notas de estudiante en Junín

Indecopi ordenó que Universidad Peruana Los Andes permita al estudiante de Medicina volver a tomar el curso de Investigación Científica y recalcular sus calificaciones del semestre 2024-I.

Indecopi sancionó con 7,56 UIT a la Universidad Peruana Los Andes
Indecopi sancionó con 7,56 UIT a la Universidad Peruana Los Andes | Foto: UPLA/ Composición LR

La Oficina Regional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) en Junín, sancionó en segunda instancia a la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) con una multa total de 7,56 UIT (equivalente a S/40.446) por infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión se sustenta en la afectación sufrida por un estudiante de la carrera de Medicina, ya que la universidad no le remitió los enlaces necesarios para acceder y participar en el curso de Investigación Científica (multa de 3,78 UIT). Asimismo, no se tomaron en cuenta las calificaciones reales obtenidas, y se le asignaron únicamente notas mínimas, lo que impactó directamente en su promedio final (multa de 3,78 UIT). En ese sentido, la casa de estudios no brindó un servicio idóneo ni acorde con lo ofrecido, tal como lo establece el artículo 73° del Código.

TE RECOMENDAMOS

El impuesto invisible que ENCARECE tu vida: Monopolios y oligopolios en Perú | #ECONOW

PUEDES VER: SBS recorta la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos: este será el nuevo monto máximo hasta febrero de 2026, según la última resolución publicada

lr.pe

Indecopi ordenó medidas correctivas a favor del estudiante

Como parte de las acciones ordenadas por Indecopi, la Universidad Peruana Los Andes (UPLA) deberá permitir que el estudiante José Luis Guadalupe, lleve nuevamente el curso de Investigación Científica. Además, deberá recalcular sus calificaciones correspondientes al semestre 2024-I y elaborar un informe detallado que explique cómo esta corrección impacta en su promedio final.

Con esta resolución, el colegiado ratificó la decisión emitida en primera instancia administrativa, la cual impuso una multa de 3,78 UIT por no enviar al estudiante los enlaces del curso de Investigación Científica. Además, se aplicó una segunda sanción del mismo monto por afectar sus calificaciones en los cursos de Cardiología y Neumología.

Notas relacionadas
Indecopi confirma sanción de S/239.680 a Interbank por falla que mostró sin saldo cuentas de ahorros de clientes

Indecopi confirma sanción de S/239.680 a Interbank por falla que mostró sin saldo cuentas de ahorros de clientes

LEER MÁS
Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución

Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución

LEER MÁS
Indecopi multa a Smartfit Perú con más de S/418 mil por ascensor defectuoso que causó caída de una usuaria

Indecopi multa a Smartfit Perú con más de S/418 mil por ascensor defectuoso que causó caída de una usuaria

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público es oficial: beneficiarios y requisitos en la Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público es oficial: beneficiarios y requisitos en la Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS
José Jerí sobre ampliación del Reinfo aprobada por el Congreso: "Era lo mejor que conseguimos como punto medio"

José Jerí sobre ampliación del Reinfo aprobada por el Congreso: "Era lo mejor que conseguimos como punto medio"

LEER MÁS
Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución

Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución

LEER MÁS
Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Economía

El paso clave del cronograma AFP para incrementar el monto de tu retiro a más de 21.400 soles, según la SBS

La buena noticia para beneficiarios del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Pago del Fonavi 2025: estos son los próximos beneficiarios que cobrarían la devolución de aportes del nuevo padrón en Perú, vía Banco de la Nación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025