Indecopi sanciona a restobar por reproducir música de YouTube y Spotify: uso comercial requiere una licencia especial, según resolución

Pitahaya Lounge, restobar de Miraflores que ambientaba sus salas con música de YouTube y Spotify, fue denunciado años atrás ante Indecopi al no contar con el permiso de transmisión correspondiente. Sin embargo, luego de un tiempo, la sanción fue revocada. A través de una resolución, la entidad recordó que está prohibido reproducir música de plataformas de streaming de manera comercial, y que para ello, se requiere una licencia. De no contar con ella, se podrían emitir multas administrativas para el negocio.

Restobar peruano fue denunciado “por infringir derechos” al reproducir música de aplicaciones de streaming

El restobar miraflorino Pitahaya Lounge fue denunciado en el 2023 por la Unión Peruana de Productores Fonográficos (Unimpro) al infringir la legislación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, tal como se indica en la Resolución N.º 1027-2025/TPI-INDECOPI. Durante ese año y el 2022, personal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inspeccionó sus instalaciones y confirmó que canciones de artistas como Karol G, Becky G, Camila Cabello, J Balvin, Bad Bunny, entre otros, eran parte del repertorio nocturno.

Si bien en primera instancia Indecopi concluyó que existieron infracciones contra los derechos conexos de Unimpro y que Pitahaya Lounge debía efectuar el pago de más de S/ 121 mil como multa, la empresa indicó en su descargo que el monto “ha sido calculado de manera arbitraria” y que “no ha infringido las normas sobre el Derecho de autor, por lo que no está obligado a efectuar pago alguno”.

Con el transcurrir del proceso, Indecopi revocó la sanción contra el negocio y declaró infundada la denuncia de Unimpro. No obstante, indicó que existió un uso no autorizado de las canciones.

¿Puedo reproducir música de Spotify en mi negocio?

Spotify, en sus términos y condiciones de uso, indica que se le otorga a los usuarios “un permiso limitado, no exclusivo y revocable para hacer uso personal y no comercial del Servicio de Spotify y del contenido”. Por lo que, no permite reproducir contenido musical en entidades como “bares, restaurantes, escuelas, tiendas, salones de belleza, estudios de baile, estaciones de radio, etc”.

Indecopi: ¿cómo se regula la transmisión de canciones en comercios peruanos?

Indecopi distingue el uso personal y comercial de Spotify y otras plataformas de streaming. Por ello, ha desarrollado un aplicativo web llamado “Sintonízate”, en el que, luego de realizar el pago correspondiente, se brinda el permiso para transmitir canciones en restaurantes, bares, gimnasios, entre otros locales comerciales.

Este aplicativo permite “calcular la tarifa aproximada que tendrías que pagar a las sociedades de gestión colectiva, tales como Apdayc y Unimpro/Soniem, por usar la música de los artistas a quienes les pertenece”. De no cumplir con el importe y continuar reproduciendo contenido sin licencia, la empresa podría recibir multas administrativas.