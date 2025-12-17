HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perú aprovecha el auge del uranio: convertirá la única mina de este combustible nuclear, Macusani, en una empresa pública para explotar

American Lithium convertirá Macusani, su proyecto de minería de uranio en Perú, en una empresa pública enfocada en el desarrollo de combustible nuclear.

La firmeza del uranio ha generado un contexto favorable para revalorizar activos estratégicos
La firmeza del uranio ha generado un contexto favorable para revalorizar activos estratégicos

La firmeza sostenida en los precios del uranio, junto con el renovado interés global por asegurar el suministro energético y garantizar el abastecimiento de combustible nuclear, ha generado un contexto favorable para que las empresas del sector reactiven o reestructuren sus activos estratégicos. Este escenario ha impulsado a American Lithium a tomar decisiones clave respecto a su operación en Perú.

Luego de culminar los procesos legales y obtener control total sobre los derechos mineros en Puno, American Lithium considera oportuno reordenar su portafolio. En ese contexto, ha planteado la escisión de Macusani Uranium para convertirlo en una empresa pública independiente, con el fin de potenciar el valor de uno de los mayores yacimientos de uranio no desarrollados del mundo. La nueva estructura también permitiría atraer inversión directa enfocada en minería de uranio y energía limpia.

MEF alista inversión privada de US$ 3,500 millones con proyectos mineros e inmobiliarios hasta 2027

Macusani Uranium será una empresa pública independiente: preparan desvinculación y estudios clave

American Lithium anunció que Macusani Uranium se convertirá en una empresa pública independiente, tras resolver los asuntos legales vinculados a sus derechos mineros en Perú. La compañía explicó que la escisión aún está en fase de planificación y dependerá del cierre de procesos fiscales, corporativos y regulatorios, así como de la aprobación de los accionistas. Aunque el entorno actual es favorable, advirtió que no puede garantizarse que la operación se concrete según lo previsto.

De manera complementaria al proceso de escisión, American Lithium informó que están en marcha dos estudios técnicos fundamentales para el proyecto: la actualización de la Estimación de Recursos Minerales (MRE), a cargo de Deloitte, y una nueva Evaluación Económica Preliminar (PEA), desarrollada por DRA Global. Ambos avances se ejecutan conforme al cronograma establecido y sus resultados se prevén para el primer trimestre de 2026. La iniciativa cuenta además con respaldo a nivel comunitario y posee una concesión minera vigente, ratificada oficialmente en diciembre de 2025, tras la resolución definitiva de todos los litigios legales relacionados.

