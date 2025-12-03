El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, indicó que la economía peruana ha perdido un dinamismo importante durante la última década como consecuencia de la inestabilidad política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"La inestabilidad que ha habido casi 10 años desde 2016 nos ha golpeado. El crecimiento es mucho más bajo. Antes crecíamos 6%, ahora estamos creciendo ligeramente encima de 2%", afirmó en entrevista al diario La Voz del Interior de Argentina.

TE RECOMENDAMOS Oro vs. dólar: ¿qué CONVIENE para tu BOLSILLO en el corto plazo? | #ECONOW con Eduardo Recoba

Pese a este deterioro, Velarde defendió la solidez macroeconómica del país, insistiendo en que el Perú mantiene "la deuda pública más baja de Sudamérica", equivalente al 32% del producto bruto interno (PBI). "El déficit está en 2,3% y no es tan alto frente a otros países", señaló.

PUEDES VER: MEF propone usar los fondos retenidos del IGV de grandes empresas para cobrar deudas tributarias

Una estabilidad macro que no se traduce en crecimiento

El jefe del ente emisor remarcó que el país sigue destacando en disciplina fiscal e inflación controlada, pero admitió que estos logros no han sido suficientes para sostener el crecimiento de años anteriores.

Recordó que entre los años de mayor expansión, Perú crecía alrededor de 6% anual, mientras que en la actualidad la economía apenas supera el 2%. "Después de Argentina y Paraguay, probablemente seamos el país que más crezca este año, pero es porque la región no crece mucho", añadió, matizando cualquier lectura optimista.

El banquero destacó que la inflación peruana se encuentra por debajo del 2%, "La inflación incluso con noviembre ya incluido, está ligeramente abajo 1,4%, está debajo de la norteamericana, Reino Unido, Europa y Japón" dijo y atribuyó parte de la estabilidad cambiaria a ese control de precios. "No buscamos estabilidad del tipo de cambio, es una consecuencia. Nuestro compromiso es con la inflación", afirmó.

El sol se depreció 5% frente al dólar en 25 años

En los últimos 25 años, recordó, el sol apenas se ha depreciado 5%, frente al 100% del peso mexicano o el 80% del peso colombiano. Sin embargo, reconoció que esta estabilidad convive con problemas con el deterioro educativo y una pobreza que regresó tras la pandemia.

"Todavía hay pobreza. Cayó sustancialmente en el periodo alto crecimiento. Con el Covid subió desgraciadamente como ha pasado en muchos países de la región emergente, no hay una buena red de protección social", apuntó.

Velarde repasó la historia de la desdolarización peruana, recordando que a inicios de siglo el 80% de los créditos bancarios eran en dólares y hoy solo el 24%. "Con hiperinflación, la gente recibía su sueldo e iba a cambiarlo en dólares. Ahora la mayor parte de transacciones es en soles", explicó. Aun así, admitió que persisten segmentos dolarizados, especialmente en vivienda y ahorros de mayores ingresos.

Julio Velarde: "Aislar al BCRP de presiones políticas"

Sobre su continuidad tras casi 20 años en el cargo, Velarde evitó definiciones. “Realmente no lo sé. Estaría contento si me voy, pero también si me quedo. Lo más probable es que nombren a uno nuevo”, indicó al ser consultado por ello.

Recordó que la autonomía del Banco Central sigue siendo esencial para evitar presiones políticas para financiar gasto público o manipular el tipo de cambio.

"En todo caso, aislar al Banco Central de estas presiones políticas, creo que es importante, asegura realmente a lo largo un resultado mejor, no solo en cuanto a inflación, sino también en cuanto a crecimiento que termina siendo más estable", anotó.

Incluso citó la fuerte salida de capitales ocurrida con el gobierno de Pedro Castillo, casi 10% del PBI, y destacó que, a diferencia de otros países, el Perú no recurrió a controles de capital.

Velarde también advirtió que, sin reformas estructurales, el crecimiento difícilmente volverá a niveles pasados. “Las reformas en gran parte de los países, se frenaron casi en los 90s, después de los 90s, en pocos países hubo reformas", añadió.

A ello se suma el problema educativo. "Nuestras pruebas están bajísimas frente a Asia. Con un nivel educativo sumamente pobre, no hay forma de ser prósperos si no se dan las otras condiciones”. dijo.

El presidente del BCR reiteró que uno de los pilares de la estabilidad peruana ha sido la decisión —tomada en los 90— de que el Banco Central nunca más financie al Gobierno. “Si el Banco Central no financia al gobierno, la inflación baja a la larga”, aseguró, recordando que al inicio de la estabilización el país enfrentaba incrementos de hasta 3.000% en combustibles.