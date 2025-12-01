Indecopi sancionó a una compañía de seguros por demorar en atender la solicitud de un cliente | Foto: Andina/ Composición LR

A raíz de un accidente de tránsito ocurrido el 29 de agosto de 2021 en La Libertad, una usuaria solicitó a Protecta S.A. Compañía de Seguros el pago de una indemnización por invalidez permanente del 90%, cuyo monto ascendía a S/15.840,00. La petición fue presentada el 24 de agosto de 2023, pero la empresa no respondió dentro del plazo legal establecido de 10 días. Esta demora motivó el reclamo ante Indecopi, que evaluó el caso en dos instancias administrativas.

En la resolución final, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) confirmó la sanción contra dicha aseguradora y determinó que infringió el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, referido al deber de idoneidad. Como consecuencia, se ratificó la multa de 6,89 UIT (equivalente a S/36.861,50) debido a que la empresa no atendió oportunamente la solicitud de indemnización presentada por la afectada.

Aseguradoras deben responder una solicitud en un máximo de 10 días

En este caso quedó acreditado que las aseguradoras tienen la obligación de pronunciarse sobre la aceptación o rechazo del siniestro en un plazo máximo de 10 días cuando el asegurado suscribe el convenio de ajuste. Si dicho documento no existe, el plazo se amplía hasta 30 días calendario desde que se entrega la documentación e información requerida en la póliza para la liquidación del siniestro.

Como medida correctiva, la SPC dispuso que Protecta S.A. pague S/ 15.840,00 a la denunciante Elizabeth Rodríguez Tomas en un plazo máximo de diez días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. Asimismo, mediante la Resolución N.° 3244-2025/SPC-INDECOPI, confirmó lo resuelto en primera instancia por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad, que comprendía la multa de 6,89 UIT y el pago de S/15.840,00 a la afectada.