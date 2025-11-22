HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Cámara del papa Francisco se vende en subasta por 7.5 millones de dólares para fines benéficos

La cámara del papa Francisco, originalmente regalado por la marca, se vendió mucho más allá de su estimación inicial, y lo recaudado será destinado a su organización caritativa personal.

Se desconoce la identidad del comprador de la cámara del Papa Francisco.
Se desconoce la identidad del comprador de la cámara del Papa Francisco. | Foto: leitz-auction

Una cámara fotográfica Leica que perteneció al papa Francisco fue vendida en una subasta en Viena por 6,5 millones de euros (7,5 millones de dólares), suma que será donada a la organización caritativa personal del difunto soberano pontífice.

El modelo mecánico "M-A" había sido puesto a subasta con una estimación de entre 60.000 y 70.000 euros (70.000 y 80.650 dólares), indicó la empresa Leica en un comunicado.

PUEDES VER: A un mes de su partida, el Papa León XIV recuerda a Francisco: “Él nos acompaña desde el Cielo”

La cámara vendida había sido ofrecida al papa Francisco por la famosa marca de Wetzlar (oeste de Alemania) en 2024.

El cuerpo y el objetivo llevan el número de serie 5000000, ya que Leica asigna números redondos a modelos especiales entregados a personalidades excepcionales, explicó en un comunicado Alexander Sedlak, responsable de subastas en Leica.

Tras recibir la cámara, el papa había decidido subastarla con fines caritativos. La venta se retrasó ligeramente debido a su fallecimiento en abril.

La identidad del comprador no fue revelada al término de una de las subastas más apasionantes de nuestra historia, según Sedlak.

