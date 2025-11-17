HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     
Economía

¿Qué significan las letras A, B, C, D y E en la página del Fonavi en 2025? Conoce qué necesitas para cobrar pago de aportes

Los adultos mayores que aportaron al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) pueden verificar el avance de su inclusión en una lista o padrón, lo que les permitirá ser beneficiarios.

La Secretaría Técnica del Fonavi utiliza el código alfabético A-E para informar a los fonavistas.
La Secretaría Técnica del Fonavi utiliza el código alfabético A-E para informar a los fonavistas. | Foto: composición LR/IA

La plataforma web del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) permite conocer cuánto le falta y qué necesitan los exafiliados para acceder al pago de sus aportes. Por tanto, asigna una letra, de la A hasta la E, que indica el estado de la solicitud para ser un futuro beneficiario dentro de una potencial lista o grupo de reintegro.

Los adultos mayores deben ingresar a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y verificar el proceso de inclusión a través de los cinco códigos alfabéticos. En caso de estar inscritos, los fonavistas deberán acercarse a una sede del Banco de la Nación para efectuar la devolución de su dinero o, de ser el caso, su heredero cobrará.

PUEDES VER: Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

El significado de las letras A, B, C, D y E del Fonavi y su relación con el proceso de devolución

Para ser beneficiario, se requiere la presentación de documentos que validen los aportes durante la etapa laboral del exafiliado. De esta manera, el estado de la solicitud se distribuye mediante cinco letras en la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi.

  • Letra A: Se requiere gestionar una acreditación anticipada de aportes en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para aquellos aportantes que no se jubilaron y trabajaron en empresas extintas.
  • Letra B: El aportante será incluido en el padrón de beneficiarios una vez que la información proporcionada por el empleador haya sido aprobada y se encuentre en proceso de verificación.
  • Letra C: El empleador no ha enviado la información faltante a la Secretaría Técnica para que el trámite avance.
  • Letra D: La información del formulario 1 relacionada con el empleador necesita ser corregida porque no está completa correctamente. Es posible que los datos estén mal completados, que la empresa en la que el fonavista declaró haya desaparecido o que todavía no se haya jubilado.
  • Letra E: La información del aportante se encuentra en evaluación para su inclusión en el padrón de pagos, lo que indica que ha sido recibida.

PUEDES VER: ¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en noviembre? Consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes vía Banco de la Nación

Consulta si eres beneficiario del Fonavi en 2025

La página de la Secretaría Técnica del Fonavi ofrece la posibilidad de verificar si los exaportantes tienen derecho a la devolución de sus aportes. Para realizar esta consulta, es necesario seguir una serie de pasos sencillos que se detallan en el sitio.

  • Ingresar a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí) denominada "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro".
  • Seleccionar el tipo de documento (Documento Nacional de Identidad u otro permitido).
  • Ingresar el número de documento y completar el código captcha.
  • Hacer clic en 'Consultar'.

Los fonavistas o sus familiares herederos que estén incluidos en alguna lista o grupo de reintegro deben acudir a la sede del Banco de la Nación para realizar el cobro correspondiente. No deben olvidar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para llevar a cabo este trámite.

Fonavi: exigen al Ejecutivo que asigne mayores recursos para garantizar devolución de aportes en 2026

Fonavi: exigen al Ejecutivo que asigne mayores recursos para garantizar devolución de aportes en 2026

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

La buena noticia para trabajadores del sector público y privado Perú respecto al próximo feriado largo de 2025

La buena noticia para trabajadores del sector público y privado Perú respecto al próximo feriado largo de 2025

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Luego de la CTS, peruanos recibirán el pago de la gratificación por Navidad 2025, ¿desde qué fecha se podrá cobrar?

Fonavi: exigen al Ejecutivo que asigne mayores recursos para garantizar devolución de aportes en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

