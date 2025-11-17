La Secretaría Técnica del Fonavi utiliza el código alfabético A-E para informar a los fonavistas. | Foto: composición LR/IA

La Secretaría Técnica del Fonavi utiliza el código alfabético A-E para informar a los fonavistas. | Foto: composición LR/IA

La plataforma web del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) permite conocer cuánto le falta y qué necesitan los exafiliados para acceder al pago de sus aportes. Por tanto, asigna una letra, de la A hasta la E, que indica el estado de la solicitud para ser un futuro beneficiario dentro de una potencial lista o grupo de reintegro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Los adultos mayores deben ingresar a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi y verificar el proceso de inclusión a través de los cinco códigos alfabéticos. En caso de estar inscritos, los fonavistas deberán acercarse a una sede del Banco de la Nación para efectuar la devolución de su dinero o, de ser el caso, su heredero cobrará.

TE RECOMENDAMOS VIZCARRA FUERA, CUEVA AL CONGRESO Y HARVEY COLCHADO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El significado de las letras A, B, C, D y E del Fonavi y su relación con el proceso de devolución

Para ser beneficiario, se requiere la presentación de documentos que validen los aportes durante la etapa laboral del exafiliado. De esta manera, el estado de la solicitud se distribuye mediante cinco letras en la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi.

Letra A: Se requiere gestionar una acreditación anticipada de aportes en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para aquellos aportantes que no se jubilaron y trabajaron en empresas extintas.

Se requiere gestionar una acreditación anticipada de aportes en la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para aquellos aportantes que no se jubilaron y trabajaron en empresas extintas. Letra B: El aportante será incluido en el padrón de beneficiarios una vez que la información proporcionada por el empleador haya sido aprobada y se encuentre en proceso de verificación.

El aportante será incluido en el padrón de beneficiarios una vez que la información proporcionada por el empleador haya sido aprobada y se encuentre en proceso de verificación. Letra C: El empleador no ha enviado la información faltante a la Secretaría Técnica para que el trámite avance.

El empleador no ha enviado la información faltante a la Secretaría Técnica para que el trámite avance. Letra D: La información del formulario 1 relacionada con el empleador necesita ser corregida porque no está completa correctamente. Es posible que los datos estén mal completados, que la empresa en la que el fonavista declaró haya desaparecido o que todavía no se haya jubilado.

La información del formulario 1 relacionada con el empleador necesita ser corregida porque no está completa correctamente. Es posible que los datos estén mal completados, que la empresa en la que el fonavista declaró haya desaparecido o que todavía no se haya jubilado. Letra E: La información del aportante se encuentra en evaluación para su inclusión en el padrón de pagos, lo que indica que ha sido recibida.

Consulta si eres beneficiario del Fonavi en 2025

La página de la Secretaría Técnica del Fonavi ofrece la posibilidad de verificar si los exaportantes tienen derecho a la devolución de sus aportes. Para realizar esta consulta, es necesario seguir una serie de pasos sencillos que se detallan en el sitio.

Ingresar a la página oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi (clic aquí) denominada "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro".

Seleccionar el tipo de documento (Documento Nacional de Identidad u otro permitido).

Ingresar el número de documento y completar el código captcha.

Hacer clic en 'Consultar'.

Los fonavistas o sus familiares herederos que estén incluidos en alguna lista o grupo de reintegro deben acudir a la sede del Banco de la Nación para realizar el cobro correspondiente. No deben olvidar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para llevar a cabo este trámite.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.