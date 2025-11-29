HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?     
Economía

El producto más importante de las exportaciones peruanas este 2025: ventas superaron US$16.000 millones

China es el principal destino del producto que lidera las exportaciones peruanas en 2025, ya que casi el 80% de las ventas va hacia el país asiático.

Las exportaciones mineras lideran las ventas de Perú a los mercados internacionales.
Las exportaciones mineras lideran las ventas de Perú a los mercados internacionales. | Foto: IA

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reveló que un solo producto representa casi el 30% de las exportaciones en lo que va de 2025. De hecho, agregó que los minerales lideran las ventas peruanas a los mercados mundiales debido a la fuerte demanda internacional y son una importante fuente de divisas.

La entidad destacó la relevancia de los metales, en especial del cobre, en el contexto de la transición energética a nivel mundial. Estos elementos son fundamentales para la construcción de infraestructuras de energía limpia, así como para el desarrollo de tecnologías, sistemas eléctricos y almacenamiento de baterías.

El PBI CRECIÓ pero NO ES una buena noticia | #Econow

PUEDES VER: Los dos países de América Latina que dominan la producción de cobre a nivel mundial: suman casi 8 millones de toneladas

lr.pe

¿Cuál es el producto peruano más importante de las exportaciones?

El cobre se mantiene como el principal producto de exportación del Perú, ya que compone un notable 29,9% del total de las ventas entre enero y agosto de 2025, según el Boletín Estadístico Minero del Minem. Las exportaciones del mineral rojo sumaron US$16.438 millones, lo que representa un aumento del 8% en relación con el mismo período del año anterior, 2024.

Asimismo, China se mantuvo como el principal consumidor de cobre porque acaparó el 76,1% de la demanda global de este metal. El Ministerio de Energía y Minas señaló que el gigante asiático sostiene su posición como mayor demandante a nivel mundial gracias a su robusta actividad industrial.

PUEDES VER: ¿Dónde se ubican las 10 minas de oro más importantes del Perú? Una región tiene 5 yacimientos

lr.pe

¿Cuáles son los otros minerales que exporta Perú?

El oro se consolidó como el segundo producto más exportado, ya que obtuvo una participación del 24,5%. Entre enero y agosto de 2025, las ventas sumaron US$13.471 millones, lo que representa un incremento del 40,7%. India se consolidó como el principal destino, con una participación del 24,2%. En el segundo y tercer puesto se ubicaron Canadá (19,9%) y Emiratos Árabes Unidos (18,1%), respectivamente.

Las exportaciones de zinc alcanzaron US$1.676 millones hasta agosto de 2025, lo que representa un crecimiento del 17,6%. El Minem indicó que el aumento se atribuye a una percepción más favorable del mercado inmobiliario e industrial en China, lo que ha impulsado la demanda de este metal en el ámbito internacional. Las exportaciones de plata registraron US$102 millones, lo que representa un incremento del 22,3%.

