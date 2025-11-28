Tipo de cambio en Perú cierra a la baja en S/3,365 y El BCRP vuelve a intervenir comprando dólares

El precio del dólar en Perú cerró este viernes a la baja en S/3,3650. | Composición LR

El precio del dólar en Perú cerró este viernes a la baja en S/3,3650, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). En lo que va del año, el billete verde se ha depreciado en 10,5% frente al sol peruano, considerando que la última cotización del 2024 arrojó S/3,761. Esta caída inusitada se ubica en niveles de hace cinco años. Por esa razón, la autoridad monetaria emprendió, después de un quinquenio, una escalada de compra de dólares. Esta vez, intervino por quinta vez al comprar US$157 millones.

¿Por qué el BCRP compra dólares? El objetivo es evitar que el dólar se deprecie en gran manera debido a que puede restar competitividad, especialmente al sector exportador, toda vez que si bien ingresan más dólares a la economía, reciben menos soles por cada divisa.

Cotización del tipo de cambio de hoy viernes 28 de noviembre. Fuente: BCRP

Adrian Armás, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, indicó que este tipo de operaciones no se registraban desde abril de 2020. "Esta política para reducir la volatilidad se va a mantener", indicó durante el último programa monetario. Recordó que el esquema de flotación, vigente desde hace 35 años, no busca fijar un nivel del tipo de cambio, sino evitar movimientos bruscos.

"La intervención cambiaria continuará para reducir la volatilidad del tipo de cambio. El Banco Central no tiene como objetivo un nivel específico", expresó.

El BCRP ha intervenido el mercado cambiario desde su primera compra US$ 27 millones en el año. Le sigue US$ 77 millones, 171 millones, US$ 78 millones y ahora último 157 millones, sumando en total de US$510 millones.

¿Qué explica la caída del dólar?

El bajón responde, principalmente, al fuerte flujo de dólares generado por exportaciones récord, con especial impulso de los mayores volúmenes de cobre y oro, además de los altos precios internacionales de los metales. El BCRP estima que la balanza comercial cerrará el año en torno a los US$30.000 millones.

A ello se añade la venta de dólares por parte de empresas y del propio Estado, que liquidan recursos provenientes de emisiones externas o realizan pagos tributarios en soles, ampliando la oferta de divisas.

En el plano internacional, el dólar se debilita por la expectativa de una política monetaria más flexible en EE.UU. El oro al contado subió a US$4.162 la onza, alcanzando su nivel más alto, favorecido justamente por un dólar global más débil. Un billete verde más débil hace que el oro -cotizado en la moneda estadounidense- sea más atractivo para los compradores que utilizan otras divisas.

Por el lado de los beneficiados, un dólar barato ayuda a los importadores y a los negocios que necesitan insumos y productos traídos del exterior como alimentos, equipos electrónicos o vehículos, ya que les resulta más económico comprarlos. También es ventajoso para las empresas endeudadas en dólares, pues disminuye el costo de sus pagos financieros en soles. A la vez, los consumidores sienten un alivio indirecto, porque un tipo de cambio bajo reduce presiones inflacionarias, especialmente en los bienes que se comercian internacionalmente.