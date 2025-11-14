HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre

Economía

BCRP compra dólares ante fortalecimiento del sol: "La intervención continuará para reducir la volatilidad del tipo de cambio"

Ante la mayor oferta de dólares en la economía, el Banco Central de Reserva intervino con la compra de US$104 millones tras cinco años. Entidad quiere evitar movimientos bruscos del dólar respecto al sol.

El precio del dólar se situó en S/3,3740 al cierre del viernes, según el BCRP.
El precio del dólar se situó en S/3,3740 al cierre del viernes, según el BCRP.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino esta semana en el mercado cambiario con la compra de dólares que totalizaron los US$104 millones, una operación que no ejecutaba desde abril de 2020. ¿El motivo? Se vive una acelerada apreciación del sol en los últimos meses por un debilitamiento del dólar, movimiento que puede restar competitividad, especialmente al sector exportador, debido a que si bien ingresan más dólares a la economía, reciben menos soles por cada divisa. Al cierre del viernes, el tipo de cambio se situó en S/3,3740.

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, aclaró que "no hay cambio alguno en la intervención cambiaria del Banco Central", sino que se debe únicamente a condiciones excepcionales del mercado.

Armas recordó que el esquema de flotación vigente desde hace 35 años no busca fijar un nivel del tipo de cambio, sino evitar movimientos bruscos. "La intervención cambiaria continuará para reducir la volatilidad del tipo de cambio. El Banco Central no tiene como objetivo un nivel específico", explicó.

Fortalecimiento del sol y récord en términos de intercambio

Armas explicó que este año confluyeron factores que elevaron la oferta de divisas y llevaron al sol a apreciarse con fuerza. Entre ellos mencionó el debilitamiento del dólar a nivel global, con una caída de 8,5% en el índice DXY, así como los términos de intercambio en niveles históricos que impulsaron las exportaciones y mejoraron la balanza de pagos.

"Las compras en el mercado spot no se realizaban en los últimos años; la operación previa había sido el 29 de abril de 2020", precisó. "Esta política para reducir la volatilidad se va a mantener", afianzó.

Recordó que en años anteriores el contexto fue muy distinto debido a que se vivieron choques negativos como la pandemia, la salida récord de capitales de corto plazo en 2021 y un dólar fuerte a nivel internacional. Este año, en cambio, el debilitamiento del dólar y los términos de intercambio récord han generado un exceso de oferta de divisas, impulsando la apreciación del sol.

"Hemos tenido un contexto de COVID, en 2021 una salida récord de capitales de corto plazo, choques negativos, una explosión del tramo empresarial negativo, y por el lado internacional, hasta el año pasado, hemos tenido un dólar fuerte a nivel internacional, es decir, el dólar corresponde a todas las monedas del mundo.  Este año, las condiciones han cambiado", precisó.

El BCRP estima un crecimiento del PBI de 3,3% en el tercer trimestre

Sobre el desempeño de la actividad económica, Armas señaló que los indicadores disponibles muestran un avance en línea con lo previsto por la autoridad monetaria. "Para este tercer trimestre estaríamos proyectando un crecimiento del PBI del orden del 3,3%", sostuvo.

Consultado sobre la proyección del MEF, que mantiene un estimado de 3,5% para 2025, indicó que cualquier revisión del BCRP se presentará en el próximo Reporte de Inflación. "Las proyecciones se presentarán el próximo mes; ahí se verá si habrá o no una revisión en el crecimiento".

Armas informó que la inflación de octubre fue negativa en 0,1%, explicada por factores transitorios como la reducción de precios en alimentos, combustibles y electricidad. Con ello, la inflación total se situó en 1,4% y la inflación sin alimentos ni energía en 1,8%.

Las expectativas de inflación se mantuvieron en 2,2% para los próximos 12 meses y dentro del rango meta hasta 2027. Además, señaló que la tasa de interés real se ubica en 2,06%, prácticamente igual al nivel neutral estimado por el propio banco, que es de 2%.

Consumo, empleo e inversión mantienen dinamismo

La autoridad monetaria destacó que la actividad económica se encuentra alrededor de su nivel potencial, pero reconoció un dinamismo notable en los indicadores de demanda interna.

El empleo formal privado crece entre 6% y 7,7%, el consumo de bienes duraderos avanza a tasas de dos dígitos y lo mismo ocurre con el circulante, las importaciones de insumos industriales y la inversión en bienes de capital.

También señaló que el sector construcción muestra una recuperación reflejada en el mayor consumo interno de cemento. Armas indicó que, tras tres años y medio de pesimismo empresarial, la confianza volvió a terreno optimista desde el año pasado.

2026: crecimiento moderado por el contexto electoral

Sobre el próximo ciclo electoral, Armas recordó que el último Reporte de Inflación ya incorporó una proyección de 2,9% para 2026, considerando una posible moderación del crecimiento.

“"Las proyecciones contemplan una desaceleración para el 2026… en un entorno de elecciones posiblemente haya algún tipo de desaceleración", mencionó.

