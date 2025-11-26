HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
Economía

Los productos de esta región del Perú se exportan a China y México a través del Megapuerto de Chancay: bienes llegan en menor tiempo a su destino

El Megapuerto de Chancay ya opera con éxito, movilizando 477 millones de dólares en exportaciones durante su primera etapa. Este terminal se consolida como un eje clave para el comercio internacional.

Megapuerto de Chancay se inauguró el 14 de noviembre de 2024.
Megapuerto de Chancay se inauguró el 14 de noviembre de 2024. | Foto: Composición LR/Andina.

El Megapuerto de Chancay ya es una realidad y actualmente viene operando con notable éxito. Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, durante el 2024, en su primera etapa de funcionamiento, este moderno terminal logró movilizar un total de 477 millones de dólares en exportaciones.

Además, se ha convertido en un punto estratégico para el comercio internacional, ya que el 62% de las agroexportaciones peruanas que pasan por Chancay tienen como destino principal a China. A este importante mercado le siguen México y Ecuador, consolidando al puerto como un eje clave para la competitividad del país.

Megapuerto de Chancay: productos de esta región lideran las exportaciones a través del moderno terminal

De acuerdo con datos del Mincetur, el 69% de las exportaciones que salen por el Puerto de Chancay proviene de regiones del interior del país, especialmente de La Libertad (44%), Lambayeque (8%) e Ica (7%). Solo entre enero y setiembre de 2025, el terminal movilizó alrededor de US$ 446 millones.

En ese mismo periodo, el Perú exportó bienes agropecuarios a China por US$ 338 millones, y de ese total, US$ 210 millones fueron enviados directamente desde el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. Los productos agrícolas representan el 57% del valor exportado por este puerto, destacando arándanos, paltas, uvas y mandarinas.

Gracias a esta operación, los productores encuentran una opción más competitiva para llegar al mercado asiático. Además, también sobresalen los envíos de bienes pesqueros (17%), minerales (16%) y productos químicos (9%).

¿Cuándo se inauguró el Megapuerto de Chancay?

El Megapuerto de Chancay fue inaugurado oficialmente el 14 de noviembre de 2024. El evento fue encabezado por la entonces presidenta Dina Boluarte y el presidente de China, Xi Jinping. Por razones de seguridad —confirmadas por autoridades peruanas— la ceremonia se realizó de manera virtual desde el Palacio de Gobierno en Lima, aunque en el puerto, en Chancay (aprox. 80 km al norte de Lima), se encontraban autoridades, técnicos y representantes de la empresa operadora.

