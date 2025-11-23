Megapuerto de Chancay: así será la vía de 15 km que busca descongestionar parte de la Panamericana Norte

Un nuevo proyecto vial busca reorganizar la movilidad en el norte chico ante el impacto del megapuerto de Chancay, con una carretera de 15 kilómetros que mejorará el tránsito. | composición LR

Un nuevo proyecto vial busca reorganizar la movilidad en el norte chico ante el impacto del megapuerto de Chancay, con una carretera de 15 kilómetros que mejorará el tránsito. | composición LR

Un nuevo proyecto vial busca reordenar la movilidad en el norte chico ante el impacto generado por la entrada en operación del megapuerto de Chancay. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó la propuesta de una carretera de 15 kilómetros que conectará de forma directa con la zona portuaria y que, según la entidad, aliviará la carga que hoy soporta la Panamericana Norte.

La iniciativa surge por el acelerado crecimiento urbano, el incremento del tránsito de carga y las nuevas exigencias logísticas que trae el movimiento internacional de mercancías. De acuerdo con el MTC, el trazo fue diseñado para responder a las necesidades de la población y adelantarse a la fuerte demanda que concentrará el corredor en los próximos años.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Cómo será la nueva vía en Chancay?

El proyecto considera dos calzadas, pasos a desnivel y accesos controlados para ordenar el flujo entre vehículos livianos y camiones. Con esta configuración, se busca mejorar la circulación en el acceso a la Panamericana Norte y reducir los puntos críticos donde hoy se generan congestiones.

La ruta funcionaría como conexión directa al megapuerto, lo que recortaría tiempos de traslado y facilitaría el movimiento de carga hacia las áreas logísticas del norte chico, sin interferir en la movilidad interna de la ciudad.

¿Qué impacto tendría en la región?

El corredor apunta a ofrecer traslados más constantes y una distribución vehicular más ordenada. El plan incorpora criterios de seguridad vial para disminuir riesgos ante el mayor flujo que ya genera el puerto.

Asimismo, busca impedir que los camiones ingresen a zonas residenciales, donde el tráfico viene afectando a los vecinos desde el inicio de las operaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.