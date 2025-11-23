HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Megapuerto de Chancay: así será la vía de 15 km que busca descongestionar parte de la Panamericana Norte

El plan contempla dos calzadas, pasos a desnivel y accesos controlados para facilitar el tránsito de vehículos ligeros y camiones en el norte chico, según el MTC.

Un nuevo proyecto vial busca reorganizar la movilidad en el norte chico ante el impacto del megapuerto de Chancay, con una carretera de 15 kilómetros que mejorará el tránsito.
Un nuevo proyecto vial busca reorganizar la movilidad en el norte chico ante el impacto del megapuerto de Chancay, con una carretera de 15 kilómetros que mejorará el tránsito. | composición LR

Un nuevo proyecto vial busca reordenar la movilidad en el norte chico ante el impacto generado por la entrada en operación del megapuerto de Chancay. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó la propuesta de una carretera de 15 kilómetros que conectará de forma directa con la zona portuaria y que, según la entidad, aliviará la carga que hoy soporta la Panamericana Norte.

La iniciativa surge por el acelerado crecimiento urbano, el incremento del tránsito de carga y las nuevas exigencias logísticas que trae el movimiento internacional de mercancías. De acuerdo con el MTC, el trazo fue diseñado para responder a las necesidades de la población y adelantarse a la fuerte demanda que concentrará el corredor en los próximos años.

PUEDES VER: El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

¿Cómo será la nueva vía en Chancay?

El proyecto considera dos calzadas, pasos a desnivel y accesos controlados para ordenar el flujo entre vehículos livianos y camiones. Con esta configuración, se busca mejorar la circulación en el acceso a la Panamericana Norte y reducir los puntos críticos donde hoy se generan congestiones.

La ruta funcionaría como conexión directa al megapuerto, lo que recortaría tiempos de traslado y facilitaría el movimiento de carga hacia las áreas logísticas del norte chico, sin interferir en la movilidad interna de la ciudad.

PUEDES VER: Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

¿Qué impacto tendría en la región?

El corredor apunta a ofrecer traslados más constantes y una distribución vehicular más ordenada. El plan incorpora criterios de seguridad vial para disminuir riesgos ante el mayor flujo que ya genera el puerto.

Asimismo, busca impedir que los camiones ingresen a zonas residenciales, donde el tráfico viene afectando a los vecinos desde el inicio de las operaciones.

