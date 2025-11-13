Megapuerto de Chancay a Shangai: del sueño de 2007 al hub latinoamericano ultraautomatizado que transformará el comercio entre Asia y Perú

Más del 50% de trabajadores en el Megapuerto de Chancay con chancayanos | Foto: Marco Cotrina/La República

Más del 50% de trabajadores en el Megapuerto de Chancay con chancayanos | Foto: Marco Cotrina/La República

El origen del megapuerto de Chancay se remonta al 2007, cuando un almirante peruano —propietario de la pesquera El Almirante Juan Rivado— identificó una oportunidad estratégica: Perú y Latinoamérica necesitaban una conexión directa con Asia.

Tras estudios oceanográficos, descubrió que Chancay tenía 17,8 metros de profundidad natural, ideal para recibir las naves más grandes del mundo, de hasta 18.000 metros. Ese hallazgo abrió camino al proyecto que hoy promete transformar el comercio exterior mundial.

Con su ruta express entre Asia y Latinoamérica, el puerto afirma que está en camino a convertirse en el hub más importante de la región, gracias a un diseño pensado para atender las necesidades logísticas del gigante asiático que está al frente: China.

Megapuerto de Chancay un año después de su inauguración el 14 de noviembre de 2024. Foto: Marco Cotrina/La República

Más de US$1.300 invertidos en Megapuerto de Chancay: conoce el recorrido

El proceso de ingreso al complejo portuario es completamente automático. Un escáner OCR registra el número del contenedor y la placa del camión sin necesidad de detenerse ni de que un trabajador intervenga.

Entre el complejo de ingreso y la zona operativa existe un túnel de 1.842 metros, con tres carriles (ida, retorno y emergencia). Puede reconfigurarse según las necesidades operativas. Pasa por debajo del cerro Trinidad y por debajo de la ciudad para no afectar a la población.

Túnel del Megapuerto de Chancay demora 4 minutos aproximadamente. Foto: Marco Cotrina/La República

Del otro lado, el sistema contempla un gran patio interno para evitar que los camiones ocupen la carretera principal: pueden esperar hasta 200 unidades dentro del propio puerto.

Luego, los vehículos pasan por un pre-gate, donde seguridad revisa las tolvas para evitar ingresos indebidos. Si hay problemas con la cita o la documentación, todo se deriva al Travel Desk, operativo 24/7, donde se corrigen datos o se reprograman horarios.

Más adelante, el conductor llega a un gate con siete carriles de ida y siete de retorno, con tótems escáner, reconocimiento facial y balanza interna. El sistema emite un ticket con toda la información en tiempo real.

El puerto destaca además que es el único de Latinoamérica con su propia red de telecomunicaciones: incluso en laptop aparece como “Red Cosco Chancay”.

Próximamente, se instalarán nuevos escáneres donados por la Embajada de Estados Unidos, que permitirán ver en tiempo real el contenido de la carga que ingresa.

Megapuerto de Chancay tiene cuatro muelles multipropósito

En la zona operativa funcionan cuatro muelles.

El Muelle 1 ha sido usado principalmente para granel. Un ejemplo: San Fernando , cuya planta está a 20 minutos, descarga allí en 5 a 7 días, en lugar de los 15 días que le tomaba en el Callao.

ha sido usado principalmente para granel. Un ejemplo: , cuya planta está a 20 minutos, descarga allí en 5 a 7 días, en lugar de los 15 días que le tomaba en el Callao. El Muelle 2 recibe cuatro naves cementeras de gran tamaño, gracias a la profundidad natural de Chancay.

recibe cuatro naves cementeras de gran tamaño, gracias a la profundidad natural de Chancay. Los Muelles 3 y 4 son totalmente automáticos y cuentan con 6 grúas STS, 15 grúas RMG y 6 grúas pórtico

Toda la operación combina maquinaria eléctrica, inteligencia artificial y vehículos autónomos.

Contenedores en el Megapuerto de Chancay. Foto: Marco Cotrina/La Repúblcia

Ahora bien, cabe destacar que dentro del área se cuentan con 60 vehículos DCV, eléctricos y sin conductor, que trasladan contenedores desde las naves hacia el patio.

Edificio de operaciones del Megapuerto de Chancay

Las operadoras —muchas de ellas mujeres chancayanas— manejan las grúas de manera remota con joysticks desde un quinto piso, un cambio que se destaca como ruptura de brecha de género.

En el segundo piso del edificio de operaciones trabaja la Autoridad Portuaria Nacional junto con otras entidades. El 20 de noviembre se inaugurará una unidad de control conjunto con la Fiscalía, el Gobierno y el puerto.

Al costado, un “edificio relacional” permite atender de inmediato cualquier incidente o problema interno.

Más del 20% de trabajadores en Megapuerto de Chancay con mujeres. Foto: Marco Cotrina/La República

Megapuerto y su relación con la comunidad

César Cacho, jefe de Consejería Social, explicó que el puerto identificó más de 25 organizaciones como áreas de influencia directa. Durante la construcción surgieron quejas de “seudorepresentantes”, pero la empresa mantuvo un compromiso permanente con la comunidad.

Entre los planes aplicados:

Compensaciones económicas para más de 3.000 personas durante más de dos años.

durante más de dos años. Obras como pistas, veredas, muros de contención y cámaras de seguridad.

Financiamiento de estudios de preinversión para proyectos como el Centro de Salud de Peralvillo y un nuevo instituto para formar profesionales en logística y mecatrónica.

Un punto clave ha sido la educación:

Los pescadores, afectados solo en una zona de pesca, tienen un programa de becas.

Más de 90 estudiantes reciben financiamiento universitario o técnico, y la meta para 2029 es llegar a 170 beneficiados .

reciben financiamiento universitario o técnico, y la meta para 2029 es llegar a . Además, hay diplomados y cursos para emprendedores y población local.

En turismo, el puerto impulsa:

La recuperación del humedal de Santa Rosa .

. Mejoras en el circuito turístico del puerto de El Chancay.

La creación de la Casa del Artesano Chancayano para proteger la identidad cultural local.

Empleo dentro del Megapuerto de Chancay

Más del 56% es chancayano

Más del 20% es mujer

Muchas de ellas operan maquinaria compleja desde cabinas modernas, algo impensable antes debido a las condiciones climáticas adversas de los muelles.

Capacidad actual y futura del Megapuerto de Chancay

Hoy el puerto puede mover hasta un millón de TEU al año, pero ya trabaja en ampliaciones para llegar a 1,5 millones, que es la capacidad autorizada.

Las rompeolas de 1,7 km permitirán que en el futuro el puerto tenga 15 muelles y una capacidad total de 9 millones de TEU, es decir, el triple de lo que mueve todo el Perú hoy.

La operación como puerto hub ya es una realidad: