Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Cosco Shipping sostiene que el tren es viable si se gestionan los permisos adecuados | Foto: generada con IA

La propuesta de un tren bioceánico que conecte Brasil con el puerto de Chancay y, eventualmente, con Shanghái vuelve al debate tras el primer aniversario del megapuerto. Mientras Cosco Shipping asegura su viabilidad, expertos advierten que la lógica económica y técnica del proyecto es cuestionable.

En entrevista con La República, Leolino Dourado, investigador del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, explicó que, aunque los operadores portuarios siempre verán viable un proyecto que incremente la carga hacia Chancay, el análisis de costos y logística plantea serias dudas.

Ruta del tren bioceánico y corredor bioceánico de Perú y Chile, respectivamente. Foto: La República

Por su parte, Paola Fune, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Cosco Shipping, afirmó en entrevista para este diario que:

“Sí, es muy viable, siempre que el Ministerio de Transportes realice los procedimientos correspondientes, solicite los permisos necesarios y se seleccione a una empresa que pueda ejecutar el proyecto. Mientras eso se concrete, esa es la viabilidad que tiene, y es algo sumamente importante”.

El exdirector general adjunto del puerto, almirante Carlos Tejada, promovió la iniciativa ante el Congreso, comparando los posibles beneficios con los del canal de Panamá. No obstante, Dourado advirtió que la competencia con puertos brasileños cercanos y los costos del flete terrestre podrían hacer que el proyecto no sea competitivo frente a rutas existentes.

Como alternativa, Dourado mencionó el ferrocarril Chancay-Pucallpa, que conectaría la Amazonía peruana con Chancay. Esta opción podría ser más sólida económicamente, aunque también enfrenta retos de ingeniería y socioambientales.

Brasil y los costos del flete terrestre frente a Chancay

Los estados brasileños que se ubicarían dentro de la zona de influencia del tren –Mato Grosso, Rondonia, Acre y Amazonas– cuentan con puertos más cercanos a China, como Belén o Manaos. Esto hace que el costo del transporte terrestre, el principal componente del flete, sea más bajo hacia Brasil que hacia Chancay.

“Aunque el transporte marítimo desde Chancay sea más corto, el flete terrestre desde los centros productivos brasileños hace que el costo total sea mayor”, explicó Dourado, señalando que este detalle muchas veces no se explica en los medios.

Proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico Central. Foto: composición LR/Expreso/Difusión

El costo estimado del tren bioceánico podría alcanzar hasta US$100.000 millones, y su ruta atravesaría áreas protegidas y territorios indígenas, mientras que la coordinación entre Brasil, Perú y posiblemente China requiere estabilidad política. Dourado advirtió que un tren funcional podría proyectarse para décadas más adelante.

Chancay debe priorizar infraestructura urbana

Ahora bien, Chancay enfrenta prioridades inmediatas que limitan el foco en el tren bioceánico. Desde 2024, sigue pendiente la aprobación del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) para los próximos diez años, y aunque las municipalidades de Huaral y Chancay cuentan con presupuesto propio, este no alcanza para cubrir todas las obras que demanda el crecimiento acelerado de la ciudad y el megapuerto.

“No hay presupuesto. El alcalde hace lo mejor que puede, pero desde el Ministerio de Economía, o desde el Ministerio de Transportes, o desde el Ministerio de Vivienda, desde el ministerio que corresponde, no se asignan los recursos porque, me imagino, no hay recursos”, explicó Paola Fune, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Cosco Shipping, a La República.

La empresa que administra el Megapuerto de Chancay ha financiado diversos estudios para los proyectos de inversión que la Municipalidad planea ejecutar. Entre ellos destacan el nuevo mercado de Chancay y el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Chancay, ambos desarrollados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI), impulsado por Volcan Compañía Minera y Cosco Shipping Ports. Este mecanismo permite a la empresa privada financiar infraestructura pública, agilizar su ejecución y luego descontar ese monto del impuesto a la renta.

Asimismo, Cosco Shipping ha apoyado la creación de nuevas pistas y veredas que rodean el hub portuario, fortaleciendo la conectividad local y preparándose para futuros incrementos de carga y actividad logística.

En síntesis, el tren bioceánico hacia el Puerto de Chancay sigue siendo estratégico, pero su viabilidad económica, técnica y logística es cuestionable. Mientras Cosco Shipping confía en la factibilidad del proyecto, analistas y asociaciones productoras de Brasil advierten que la competencia con rutas locales y los elevados costos podrían limitar su competitividad.