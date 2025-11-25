Trágico accidente se registró en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte | Foto: Andina

Trágico accidente se registró en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte | Foto: Andina

El choque entre un bus interprovincial de la empresa El Dorado, que se dirigía a Lima, y un tráiler ha causado, hasta el momento, la muerte de dos personas. El accidente se produjo a las 5.00 a. m. de este martes 25 de noviembre, en el kilómetro 76 de la Panamericana Norte, a la altura de Chancay, provincia de Huaral.

Según información preliminar, se reportan decenas de personas heridas, algunas aún atrapadas en la unidad de viaje interprovincial. Entre las más graves se encuentran el copiloto y un pasajero que iba en el segundo piso de la unidad, en la parte delantera del bus.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Unidades de bomberos y PNP llegaron a la zona del accidente para ayudar a los heridos

Personal de la Compañía de Bomberos N.º 80 de Chancay y la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar del accidente para brindar auxilio a las personas heridas y colaborar en el rescate de los cuerpos de las víctimas de esta violenta colisión.

Testigos afirmaron que el accidente ocurrió por la excesiva velocidad a la que se desplazaba el bus. Las personas heridas están siendo trasladadas al Hospital de Chancay.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.