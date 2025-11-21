CPTPP: Perú respalda ingreso de Uruguay y anuncia avances para sumar más países al bloque

Ministros del CPTPP acuerdan iniciar proceso de adhesión de Uruguay | Foto: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, anunció que los países del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) acordaron iniciar el proceso de adhesión de Uruguay, un paso clave para la expansión del bloque comercial que reúne al 15% del PBI mundial.

El anuncio se dio el 21 de noviembre durante la reunión ministerial del CPTPP en Melbourne, Australia, donde Perú respaldó plenamente la incorporación del país sudamericano. Mera recordó que el CPTPP es un acuerdo “vivo y dinámico”, diseñado para seguir ampliándose con nuevos miembros.

“El Perú apoya firmemente la adhesión de nuevos países, de tal forma que incrementemos los beneficios para nuestros ciudadanos”, afirmó.

Los ministros coincidieron en impulsar iniciativas conjuntas para que más empresas —en especial las pymes peruanas— aprovechen los beneficios del acuerdo y puedan colocar sus productos en cualquiera de los 12 países del bloque.

Adhesión de más países a la CPTPP

Durante la Comisión Ministerial, Mera informó avances sustanciales en el proceso de ingreso de Costa Rica, cuyo Grupo de Trabajo es presidido por Perú. Indicó que se ha propuesto una reunión ministerial el próximo mes para definir los pasos finales y buscar una conclusión en el corto plazo.

En la cita también se confirmó que el bloque seguirá evaluando el ingreso de Emiratos Árabes Unidos, Filipinas e Indonesia, con la expectativa de iniciar sus procesos de adhesión en 2026.

Finalmente, la CPTPP también iniciará negociaciones para modernizar el tratado en temas como comercio electrónico, servicios, facilitación de negocios y empoderamiento de la mujer, con el objetivo de mantenerlo alineado a las nuevas dinámicas del comercio internacional.

