Economía

¿Cuál es la fruta peruana más vendida en el mundo en 2025? Es el producto estrella con US$1.452 millones

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que la fruta peruana que lidera las agroexportaciones ha crecido 11,6% entre enero y septiembre de 2025.

La palta, el arándano y la uva son las frutas peruanas que lideran la exportación agropecuaria, según Mincetur.
La palta, el arándano y la uva son las frutas peruanas que lideran la exportación agropecuaria, según Mincetur. | Foto: Ia

Las frutas peruanas registran importantes resultados a nivel mundial, ya que cada año crece la exportación de estos bienes no tradicionales. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el arándano, la uva y la palta lideran el sector con bastante diferencia y superan los US$1.000 millones en los últimos años.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
En 2024, el arándano lideró la agroexportación con la notable cifra de US$2.299 millones en ventas a los mercados internacionales. Esto significó un crecimiento de 35,7%. Sin embargo, en lo que va de 2025, el 'oro azul' no se ubica en primer lugar. A continuación, te contamos los números que deja el comercio exterior de frutas peruanas.

MENORES CON CÁRCEL Y CONGRESO BUSCA CENSURAR LA "CRISTOFOBIA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cuál es la fruta peruana más vendida en el mundo en 2025?

La palta es la fruta peruana más vendida a nivel internacional entre enero y septiembre de 2025, según Mincetur. En lo que va del año, la exportación asciende a US$1.452 millones y presenta un aumento del 11,6%. De esta manera, superó a otros valiosos bienes como el arándano y la uva, que están en segundo y tercer lugar, respectivamente.

FrutaVentasCrecimiento
Palta1.45211,6%
Arándano1.24521,2%
Grano82129,1%
Uva71437,6%
Cítricos y derivados508-4,7%

¿En qué región peruana se cultivan las principales frutas?

La costa peruana concentra casi la totalidad de los cultivos de frutas que se han exportado entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo con cifras de Mincetur. En particular, destaca la zona norte del país como el principal centro de producción de bienes no tradicionales, como la palta, el arándano y la uva.

Paltas

  • La Libertad: US$420 millones.
  • Lima Región: US$394 millones.
  • Lambayeque: US$223 millones.
  • Ica US$210 millones.
  • Áncash: US$80 millones.

Arándanos

  • La Libertad: US$693 millones.
  • Lambayeque: US$251 millones.
  • Ica: US$117 millones.
  • Lima Región: US$ millones.
  • Áncash: US$70 millones.

Uvas

  • Ica: US$615 millones.
  • Piura: US$46 millones.
  • Lambayeque: US$11 millones.
  • La Libertad: US$9 millones.
  • Arequipa: US$23 millones.

