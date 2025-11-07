La palta, el arándano y la uva son las frutas peruanas que lideran la exportación agropecuaria, según Mincetur. | Foto: Ia

La palta, el arándano y la uva son las frutas peruanas que lideran la exportación agropecuaria, según Mincetur. | Foto: Ia

Las frutas peruanas registran importantes resultados a nivel mundial, ya que cada año crece la exportación de estos bienes no tradicionales. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el arándano, la uva y la palta lideran el sector con bastante diferencia y superan los US$1.000 millones en los últimos años.

En 2024, el arándano lideró la agroexportación con la notable cifra de US$2.299 millones en ventas a los mercados internacionales. Esto significó un crecimiento de 35,7%. Sin embargo, en lo que va de 2025, el 'oro azul' no se ubica en primer lugar. A continuación, te contamos los números que deja el comercio exterior de frutas peruanas.

¿Cuál es la fruta peruana más vendida en el mundo en 2025?

La palta es la fruta peruana más vendida a nivel internacional entre enero y septiembre de 2025, según Mincetur. En lo que va del año, la exportación asciende a US$1.452 millones y presenta un aumento del 11,6%. De esta manera, superó a otros valiosos bienes como el arándano y la uva, que están en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Fruta Ventas Crecimiento Palta 1.452 11,6% Arándano 1.245 21,2% Grano 821 29,1% Uva 714 37,6% Cítricos y derivados 508 -4,7%

¿En qué región peruana se cultivan las principales frutas?

La costa peruana concentra casi la totalidad de los cultivos de frutas que se han exportado entre enero y septiembre de 2025, de acuerdo con cifras de Mincetur. En particular, destaca la zona norte del país como el principal centro de producción de bienes no tradicionales, como la palta, el arándano y la uva.

Paltas

La Libertad: US$420 millones.

Lima Región: US$394 millones.

Lambayeque: US$223 millones.

Ica US$210 millones.

Áncash: US$80 millones.

Arándanos

La Libertad: US$693 millones.

Lambayeque: US$251 millones.

Ica: US$117 millones.

Lima Región: US$ millones.

Áncash: US$70 millones.

Uvas

Ica: US$615 millones.

Piura: US$46 millones.

Lambayeque: US$11 millones.

La Libertad: US$9 millones.

Arequipa: US$23 millones.

