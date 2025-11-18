Metro de Lima: adenda para ampliar la Línea 1 se firmará entre marzo y abril del 2026, anuncia Proinversión

Jefe de Proinversión afirmó que es necesario elevar a 1 millón de pasajeros movilizados por día. | Andina

El presidente del directorio de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis del Carpio, adelantó que la adenda al contrato de concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao se firmará máximo en abril del 2026. Ello permitirá ampliar la capacidad de este importante eje principal del transporte masivo que moviliza a diario a 630.000 pasajeros.

"El día de hoy, la Línea 1 del Metro tiene la capacidad para atender más de 600.000 pasajeros diariamente y es urgente elevarlo a 1 millón", señaló Del Carpio.

Detalló que junto con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) "nos hemos propuesto firmar una ampliación de inversiones para la Línea 1 del Metro en marzo o abril próximo". "Es un gran reto, pero creo que se lo debemos a la ciudad", apuntó. Por otro lado, dijo que la ATU le confió la formulación de la solución técnica junto con los ministerios de Transportes (MTC) y de Economía (MEF).

Ampliación de Línea 1 requerirá una inversión de US$2.700 millones

Manuel Wu, presidente del directorio de Línea 1 del Metro de Lima, sostuvo que la adenda para la ampliación de la capacidad implicará una inversión de US$2.700 millones. También calificó de importante la extensión del servicio y la infraestructura de la obra, ante el aumento exponencial de los pasajeros.

En proyecciones de la concesionaria, la Línea 1 prevé movilizar al cierre de este año a 212 millones de pasajeros, lo que implica 20.000 más que el 2024. ¿Qué implica la ampliación? Según dijo el directivo, comprende la adquisición de 31 nuevos trenes, mejoras eléctricas, más cocheras y otras medidas con el objetivo de incrementar la capacidad en horas punta.

Indicó que en diciembre se aprobaría la viabilidad técnica con ProInversión y con la ATU. La implementación, que incluye desde la fabricación hasta la puesta en marcha del tren, tomaría unos cuatro años desde la firma del acuerdo, contando con la reducción de intervalos de trenes de tres minutos a solo dos.