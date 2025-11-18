HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 18 de noviembre

Economía

Metro de Lima: adenda para ampliar la Línea 1 se firmará entre marzo y abril del 2026, anuncia Proinversión

La ampliación del Metro de Lima comprende la compra de 31 nuevos trenes, mejoras eléctricas y otras medidas. Se busca incrementar la capacidad de pasajeros a 1 millón por día.

Jefe de Proinversión afirmó que es necesario elevar a 1 millón de pasajeros movilizados por día.
Jefe de Proinversión afirmó que es necesario elevar a 1 millón de pasajeros movilizados por día. | Andina

El presidente del directorio de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis del Carpio, adelantó que la adenda al contrato de concesión de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao se firmará máximo en abril del 2026. Ello permitirá ampliar la capacidad de este importante eje principal del transporte masivo que moviliza a diario a 630.000 pasajeros.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El día de hoy, la Línea 1 del Metro tiene la capacidad para atender más de 600.000 pasajeros diariamente y es urgente elevarlo a 1 millón", señaló Del Carpio.

TE RECOMENDAMOS

Bitcoin en caída: por qué bajó y qué significa para los inversionistas peruanos #Econow

PUEDES VER: Codip: "Planeamos construir 1 millón 200.000 viviendas en cinco años; hay mucho apetito del sector C y D"

lr.pe

Detalló que junto con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) "nos hemos propuesto firmar una ampliación de inversiones para la Línea 1 del Metro en marzo o abril próximo". "Es un gran reto, pero creo que se lo debemos a la ciudad", apuntó. Por otro lado, dijo que la ATU le confió la formulación de la solución técnica junto con los ministerios de Transportes (MTC) y de Economía (MEF).

Ampliación de Línea 1 requerirá una inversión de US$2.700 millones

Manuel Wu, presidente del directorio de Línea 1 del Metro de Lima, sostuvo que la adenda para la ampliación de la capacidad implicará una inversión de US$2.700 millones. También calificó de importante la extensión del servicio y la infraestructura de la obra, ante el aumento exponencial de los pasajeros.

PUEDES VER: Economía de Estados Unidos resiste, pero con caída de empleo y presión del costo de vida

lr.pe

En proyecciones de la concesionaria, la Línea 1 prevé movilizar al cierre de este año a 212 millones de pasajeros, lo que implica 20.000 más que el 2024. ¿Qué implica la ampliación? Según dijo el directivo, comprende la adquisición de 31 nuevos trenes, mejoras eléctricas, más cocheras y otras medidas con el objetivo de incrementar la capacidad en horas punta. 

Indicó que en diciembre se aprobaría la viabilidad técnica con ProInversión y con la ATU. La implementación, que incluye desde la fabricación hasta la puesta en marcha del tren, tomaría unos cuatro años desde la firma del acuerdo, contando con la reducción de intervalos de trenes de tres minutos a solo dos.

Notas relacionadas
Así cambiará la Línea 1 del Metro de Lima: tiempo de espera entre trenes y fechas que definirán su ampliación

Así cambiará la Línea 1 del Metro de Lima: tiempo de espera entre trenes y fechas que definirán su ampliación

LEER MÁS
El megaproyecto vial de US$1.582 millones que beneficiará a 5 regiones peruanas, según el MTC

El megaproyecto vial de US$1.582 millones que beneficiará a 5 regiones peruanas, según el MTC

LEER MÁS
Petroperú venderá 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Petroperú venderá 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

LEER MÁS
Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

LEER MÁS
La buena noticia para trabajadores del sector público y privado Perú respecto al próximo feriado largo de 2025

La buena noticia para trabajadores del sector público y privado Perú respecto al próximo feriado largo de 2025

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS
Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

LEER MÁS
Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

Exoneración del impuesto predial a mayores de 60 años: requisitos y pasos fáciles para solicitar beneficio en tu municipalidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Luego de la CTS, peruanos recibirán el pago de la gratificación por Navidad 2025, ¿desde qué fecha se podrá cobrar?

Fonavi: exigen al Ejecutivo que asigne mayores recursos para garantizar devolución de aportes en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025