HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 19 de noviembre

Economía

Precio de combustibles en Perú desde este 19 de noviembre: costo de gasohol regular, balón de gas y el LINK para revisar costos a tiempo real

Los precios de los combustibles en el Perú varían según el tipo. Conoce el costo del gasohol, diésel, GNV y el balón de gas en la semana del 17 al 23 de noviembre.

Precios se han mantenidos similares en el último mes. Créditos: Liubomir Fernández / La República.
Precios se han mantenidos similares en el último mes. Créditos: Liubomir Fernández / La República.

Los precios de los combustibles en el Perú durante la semana del 17 al 23 de noviembre presentan variaciones en productos como el gasohol regular, gasohol premium, diésel, GNV y el balón de gas. Estos cambios responden al comportamiento del petróleo a nivel internacional, al tipo de cambio y los costos internos de producción.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Ante las variaciones en los precios de los combustibles, los ciudadanos están interesados en conocer los costos debido a que pueden afectar el gasto en los hogares y el transporte público y privado. A continuación, conoce los montos referenciales según la información recopilada por La República.

TE RECOMENDAMOS

Bitcoin en caída: por qué bajó y qué significa para los inversionistas peruanos #Econow

Puedes ver: Este es el electrodoméstico que 'dispara' tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

lr.pe

Precios de los combustibles en el Perú este 17 de noviembre

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Surtidores Conexis de Arequipa:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/12.97
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/13.90
  • Costo de Diésel (por galón): S/13.88
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/5.09
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/48

Estos son los precios de los combustibles en el grifo PECSA de Puno:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/14.30
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/15.10
  • Costo de Diésel (por galón): S/13.79
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/10.90
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/42

Estos son los precios de los combustibles en la plaza Tupac Amaru de Cusco:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/13.29
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/15.19
  • Costo de Diésel (por galón): S/14.79

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Repsol de Tacna:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/14.99
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/17.99
  • Costo de Diésel (por galón): S/17.79
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/6.65
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/50

Estos son los precios de los combustibles en Chiclayo:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/13.15
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/14.55
  • Costo de Diésel (por galón): S/13.79
  • Costo de GLP vehicular (por galón): S/5.08
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/42
Conoce los precios del combustible a nivel nacional. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.<br><br>

Conoce los precios del combustible a nivel nacional. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.

Estos son los precios de los combustibles en el grifo Primax de Iquitos:

  • Costo de Gasohol regular (por galón): S/14.89
  • Costo de Gasohol premium (por galón): S/15.39
  • Costo de Diésel (por galón): S/14.49
  • Costo del GLP envasado o balón de gas: S/70

Puedes ver: Perupetro: gobierno designa a Carlos Bianchi como presidente del directorio en reemplazo de Pedro Chira

lr.pe

¿Cómo conocer el precio de la gasolina en Lima y diferentes regiones del Perú?

Los ciudadanos pueden consultar el precio actualizado de la gasolina, gasohol, diésel, GNV y GLP en Lima y otras regiones del Perú a través de la plataforma oficial Facilito de Osinergmin. Esta herramienta permite revisar los costos por tipo de combustible, por establecimiento y por ubicación. Además, muestra las variaciones de los precios en tiempo real para que las personas conozcan los costos más bajos cerca de su zona.

Con Facilito, consultar los precios de la gasolina, el diésel, el GNV y el balón de gas se convierte en un proceso rápido, confiable y accesible para todos los ciudadanos del Perú.

Puedes ver: Gas Natural: ¿Qué oportunidades de negocio surgen con el uso de esta energía?

lr.pe

Link para revisar costos de los combustibles en tiempo real

Accede al siguiente link para conocer el precio de los combustibles en Lima y en todas las regiones del Perú: https://www.facilito.gob.pe La plataforma oficial Facilito de Osinergmin permite a los usuarios identificar las estaciones con precios más competitivos y planificar sus compras de combustible. Asimismo, con dicho link se puede conocer los locales de venta, plantas envasadoras, distribuidores, teléfonos y más detalles.

Puedes ver: Las largas filas por abastecimiento de combustible se reducen en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz al gobierno

lr.pe

Pasos para ingresar a Facilito de Osinergmin y conocer el precio del combustible

Para consultar el precio del combustible en Lima y en las regiones del Perú, los ciudadanos pueden acceder a la plataforma oficial Facilito de Osinergmin. Los pasos son los siguientes:

  • Ingresa a Facilito desde la página web o la aplicación móvil.
  • Selecciona el tipo de combustible (gasolina, gasohol, diésel, GNV o GLP) y la región deseada.
  • Revisa el listado completo de estaciones de servicio autorizadas, con sus precios actualizados de gasolina y otros combustibles y la fecha de vigencia de los datos.

Cambios en el precio de los combustibles en el Perú

Los cambios en el precio de los combustibles del Perú responden a factores externos e internos. A nivel internacional, los cambios en el precio del petróleo, la oferta de crudo, la demanda global y la situación geopolítica impactan en el mercado de combustibles.

A nivel interno, el tipo de cambio afecta los costos de importación y refinería, lo que influye en los precios de la gasolina, gasohol, diésel, GNV y GLP. También en los costos de transporte, la disponibilidad de inventarios en estaciones de servicio, los eventos climáticos o logísticos que retrasan la distribución.

Notas relacionadas
Las largas filas por abastecimiento de combustible se reducen en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz al gobierno

Las largas filas por abastecimiento de combustible se reducen en Bolivia tras la llegada de Rodrigo Paz al gobierno

LEER MÁS
Bolivia autoriza importación privada de combustibles por 3 meses para enfrentar la escasez nacional

Bolivia autoriza importación privada de combustibles por 3 meses para enfrentar la escasez nacional

LEER MÁS
Lambayeque: Detectan presunto ‘pitufeo’ en la compra de combustible

Lambayeque: Detectan presunto ‘pitufeo’ en la compra de combustible

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

MEF aprueba nueva escala salarial y beneficios para servidores públicos de proyectos especiales: montos según categoría y cargos

LEER MÁS
Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

Perú impulsa 7 megaproyectos ferroviarios por US$40.000 millones: destacan Lima-Ica y Huancayo-Huancavelica

LEER MÁS
Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

Tren bioceánico Chancay-Shanghái: desde Cosco Shipping lo ven viable, pero los costos y logística generan alerta

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Comisión del Congreso aprueba dictamen del Presupuesto del Sector Pública 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

Comisión del Congreso aprueba dictamen del Presupuesto del Sector Pública 2026 por S/257.562 millones sin votos en contra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Economía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Luego de la CTS, peruanos recibirán el pago de la gratificación por Navidad 2025, ¿desde qué fecha se podrá cobrar?

Fonavi: exigen al Ejecutivo que asigne mayores recursos para garantizar devolución de aportes en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025