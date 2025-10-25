HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

Bolivia autoriza importación privada de combustibles por 3 meses para enfrentar la escasez nacional

El Congreso de Bolivia aprobó una ley que autoriza a empresas privadas importar diésel, gasolina y GLP durante tres meses, con el fin de mitigar la severa escasez de combustibles en todo el país.

La escasez de combustible en Bolivia provoca largas filas en las estaciones de servicio de todo el país.
La escasez de combustible en Bolivia provoca largas filas en las estaciones de servicio de todo el país. | Foto: AFP

El Congreso de Bolivia aprobó una ley que autoriza por 3 meses la importación de combustibles con el fin de solucionar la aguda escasez, que genera largas colas de espera en las estaciones de servicio de todo el país.

Hasta ahora, las importaciones de combustible en Bolivia estaban a cargo exclusivamente de la estatal YPFB, que compra los carburantes a precios internacionales y los vende subsidiados en el mercado interno.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

lr.pe

Bolivia aprueba importación de diésel, gasolina y GLP

El gobierno de Luis Arce, que dejará el poder el próximo 8 de noviembre de 2025, agotó casi todas sus reservas de dólares para sostener esa política. Y sin divisas, el abastecimiento es cada vez más irregular.

"El objeto de la norma es implementar medidas excepcionales que permitan, por 3 meses, la importación e internación de diésel, gasolina y GLP por operadores privados, lo que garantizará el abastecimiento nacional ante situaciones de emergencia, señaló la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley fue presentado por gremios cívicos y empresariales, a través de un mecanismo de iniciativa ciudadana.

"Los surtidores tienen tres, cuatro filas. Ya no se puede pasar por muchas zonas porque no hay campo, porque la gente está haciendo colas", dijo Stello Cochamanidis, representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz, agrupación promotora de la norma.

PUEDES VER: Bolivia protesta en contra y exige auditoría por la victoria presidencial de Rodrigo Paz Pereira en la segunda vuelta

lr.pe

Empresas podrán importar combustibles sin pago de impuestos

Con la nueva ley, personas y empresas podrán ingresar los productos sin pago de impuestos y bajo supervisión estatal. Su distribución será a precio de mercado siempre que el gobierno no consiga abastecer el 100% de la demanda.

Bolivia atraviesa una severa crisis económica derivada de la política de subsidios. La inflación de septiembre superó el 23% interanual. El Banco Mundial proyecta una contracción de la economía altiplánica que durará al menos hasta 2027.

El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, anunció durante su campaña su intención de recortar más de la mitad de las subvenciones en carburantes. En 2025 se presupuestaron 2.177 millones de dólares.

Paz prometió, sin embargo, mantener el precio congelado para operadores del transporte público de pasajeros. El nuevo mandatario asumirá el cargo por cinco años.

Notas relacionadas
Evo Morales afrontará juicio en Bolivia tras acusación formal por el delito de trata agravada de personas

Evo Morales afrontará juicio en Bolivia tras acusación formal por el delito de trata agravada de personas

LEER MÁS
Bolivia protesta en contra y exige auditoría por la victoria presidencial de Rodrigo Paz Pereira en la segunda vuelta

Bolivia protesta en contra y exige auditoría por la victoria presidencial de Rodrigo Paz Pereira en la segunda vuelta

LEER MÁS
Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

Nuevo presidente de Bolivia 2025: José Jerí felicita a Rodrigo Paz por su victoria en elecciones presidenciales

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025