Bolivia autoriza importación privada de combustibles por 3 meses para enfrentar la escasez nacional

La escasez de combustible en Bolivia provoca largas filas en las estaciones de servicio de todo el país. | Foto: AFP

El Congreso de Bolivia aprobó una ley que autoriza por 3 meses la importación de combustibles con el fin de solucionar la aguda escasez, que genera largas colas de espera en las estaciones de servicio de todo el país.

Hasta ahora, las importaciones de combustible en Bolivia estaban a cargo exclusivamente de la estatal YPFB, que compra los carburantes a precios internacionales y los vende subsidiados en el mercado interno.

Bolivia aprueba importación de diésel, gasolina y GLP

El gobierno de Luis Arce, que dejará el poder el próximo 8 de noviembre de 2025, agotó casi todas sus reservas de dólares para sostener esa política. Y sin divisas, el abastecimiento es cada vez más irregular.

"El objeto de la norma es implementar medidas excepcionales que permitan, por 3 meses, la importación e internación de diésel, gasolina y GLP por operadores privados, lo que garantizará el abastecimiento nacional ante situaciones de emergencia, señaló la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley fue presentado por gremios cívicos y empresariales, a través de un mecanismo de iniciativa ciudadana.

"Los surtidores tienen tres, cuatro filas. Ya no se puede pasar por muchas zonas porque no hay campo, porque la gente está haciendo colas", dijo Stello Cochamanidis, representante del Comité Cívico Pro Santa Cruz, agrupación promotora de la norma.

Empresas podrán importar combustibles sin pago de impuestos

Con la nueva ley, personas y empresas podrán ingresar los productos sin pago de impuestos y bajo supervisión estatal. Su distribución será a precio de mercado siempre que el gobierno no consiga abastecer el 100% de la demanda.

Bolivia atraviesa una severa crisis económica derivada de la política de subsidios. La inflación de septiembre superó el 23% interanual. El Banco Mundial proyecta una contracción de la economía altiplánica que durará al menos hasta 2027.

El presidente electo de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz Pereira, anunció durante su campaña su intención de recortar más de la mitad de las subvenciones en carburantes. En 2025 se presupuestaron 2.177 millones de dólares.

Paz prometió, sin embargo, mantener el precio congelado para operadores del transporte público de pasajeros. El nuevo mandatario asumirá el cargo por cinco años.