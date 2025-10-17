HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Lambayeque: Detectan presunto ‘pitufeo’ en la compra de combustible

Municipalidad de Monsefú en la mira de la Fiscal Anticorrupción que ha descubierto un presunto caso de colusión, al detectar compras sistemáticas de combustible mediante acciones de fraccionamiento.

Municipalidad de Monsefú en la mira de a Fiscalía.
Municipalidad de Monsefú en la mira de a Fiscalía.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Lambayeque ha descubierto un presunto caso de colusión en la Municipalidad de Monsefú, al detectar compras sistemáticas de combustible mediante acciones de fraccionamiento, una práctica ilegal que acostumbran los funcionarios públicos para evitar los procedimientos de licitaciones públicas y así “favorecer a proveedores específicos”.

Según la fiscal Ana Zegarra Azula los hechos se agravan porque en el año 2023 la Contraloría General de la República habría notificado sobre estas acciones ilegales al alcalde de Monsefú, Erwin Huertas; y, sin embargo, en el año fiscal 2024 esta conducta irregular fue reiterada, favoreciendo a dos proveedores.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La dolosa intención de dividir artificialmente un contrato único en varios más pequeños es uno de los delitos más recurrentes en el país.

Se hace con el fin de evitar los procedimientos obligados por la Ley de Contrataciones del Estado y así omitir de manera intencional el acceso de otros proveedores que pueden ofrecer los mismos productos. De esta manera se favorece a “proveedores amigos” y se elude las disposiciones de la administración pública.

PUEDES VER: Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

lr.pe

En el caso de la Municipalidad de Monsefú, el delito de negociación incompatible fue detectado por la Contraloría General de la República en el 2023. Se omitió el proceso de selección legalmente obligatorio para la compra de combustible. El plan anual fue por un valor de 412,100 soles, pero los funcionarios municipales, de manera irregular, dividieron la compra en 38 contrataciones menores para burlar el procedimiento legal.

Y según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), esta misma conducta incompatible se repitió en el 2024, al verificarse que se hicieron tres procesos de compra de combustible por un monto idéntico de 136,221.56 soles cada uno, con una cantidad de 408,664.68, suma total que obligaba a una licitación pública.

De acuerdo a la calificación jurídica, el delito de colusión, en el artículo 384 del Código Penal, puede ser de tres a seis años de prisión si es simple, pero aumenta la pena de seis a quince años si es agravada. La repetida acción irregular de los funcionarios involucrados y la notificación enviada al alcalde Huertas por la Contraloría agravaría la situación legal de todos ellos.

Canales de regadío Poncoy y Pómape. Otro caso de presunta irregularidad ha sido detectado por la fiscal Ana Zegarra Azula. Específicamente se trata de los canales de regadío Poncoy y Pómape, que, para ser mejorados, había que convocar a una licitación pública.

Durante la investigación se ha revelado que existió un presunto esquema de manipulación de la Ley de Contrataciones del Estado para evitar un único y riguroso proceso de selección. Otra vez, los funcionarios municipales utilizaron el fraccionamiento en las contrataciones públicas.

PUEDES VER: Nueva derrota para López Aliaga: Juez de EE. UU. le niega a MML buscar pruebas contra la empresa de Rutas de Lima

lr.pe

 El 21 de abril de 2025, la Municipalidad Distrital de Monsefú convocó, con apenas una hora de diferencia, dos procesos de Adjudicación Simplificada casi idénticos: uno para la consultoría del "Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el Canal Poncoy" por S/ 175,500.00, y otro para el "Canal Pómape" por S/ 180,600.00. Esta argucia constituye un claro indicio de fraccionamiento indebido.

Como resultado de este proceso presuntamente manipulado, el contrato para la consultoría del Canal Poncoy fue adjudicado el 12 de mayo de 2025 y firmado el 21 de mayo del mismo año con el consorcio consultor Buenos Aires. Según la tesis legal, la responsabilidad penal por estos actos recae directamente sobre los miembros del Comité de Selección que ejecutaron los procesos de adjudicación paralelos, así como sobre los funcionarios del área usuaria (Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura) que orquestaron los dos proyectos por separado.

Notas relacionadas
Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

Julio Gagó arremete contra gestión de Rafael López Aliaga: “Sus trenes son un monumento a la vergüenza”

LEER MÁS
Fiscalía tiene en sus manos caso de contratos de López Aliaga con abogado Martín De Luca

Fiscalía tiene en sus manos caso de contratos de López Aliaga con abogado Martín De Luca

LEER MÁS
Susel Paredes confirma que se lanzará a la Alcaldía de Lima: "La primera alcaldesa Labubu del planeta"

Susel Paredes confirma que se lanzará a la Alcaldía de Lima: "La primera alcaldesa Labubu del planeta"

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

Municipalidad de Surco y Johnny Bello en disputa por academia de natación: excampeón olímpico fue retirado por cese de concesión

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima Metropolitana? Esto se sabe

LEER MÁS
Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

Estudió Ingeniería en la UNI y ahora ingresó en primer puesto a Medicina en la UNMSM con el puntaje más alto: "Es un orgullo para mis padres"

LEER MÁS
Transportistas de Lima y Callao anuncian medida de protesta en rechazo a los recientes hechos de violencia

Transportistas de Lima y Callao anuncian medida de protesta en rechazo a los recientes hechos de violencia

LEER MÁS
Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

Todo un salón de colegio de San Juan de Miraflores logra ingresar a la UNMSM: dos alcanzaron el primer lugar

LEER MÁS
Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

Promoción completa de colegio en El Agustino ingresa a San Marcos con este novedoso método de clases: "Dividimos las aulas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este sábado 18 de octubre en su segundo recorrido?

¿Habrá nuevo paro nacional de transporte este 17 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Te quedaste sin luz hoy? Consulta si tu distrito tiene corte programado en Lima y otras regiones

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025