Economía

Este es el electrodoméstico que dispara tu recibo de luz en casa: consume el equivalente a 12 refrigeradoras encendidas al mismo tiempo, según Osinergmin

Existen electrodomésticos que pueden consumir hasta 4.500 watts, equivalente al uso de 12 refrigeradoras encendidas simultáneamente, lo que genera un fuerte impacto en el recibo de luz en las familias.

El recibo de luz puede ser un dolor de cabeza para cada familia a fin de mes
El recibo de luz puede ser un dolor de cabeza para cada familia a fin de mes | Foto: Gemini

En la mayoría de hogares, los electrodomésticos son herramientas indispensables para la vida diaria. Sin embargo, cada uno de ellos representa un nivel distinto de consumo eléctrico que impacta directamente en el monto final del recibo de luz. Conocer cuáles son los aparatos que más energía requieren es clave para gestionar mejor el gasto mensual y aplicar medidas de ahorro.

De acuerdo con la información difundida por Hidrandina y la guía de Osinergmin, algunos equipos demandan potencias mucho más elevadas de lo que se suele imaginar. Entre ellos destaca la hornilla eléctrica, capaz de consumir lo mismo que 12 refrigeradoras funcionando al mismo tiempo, lo que lo convertiría en el principal responsable del incremento en los recibos eléctricos de las familias.

Guía de electrodomésticos con alto consumo eléctrico. Foto: Osinergmin

Guía de electrodomésticos con alto consumo eléctrico. Foto: Osinergmin

Este es el artefacto que más energía consume en los hogares peruanos, según guía de Osinergmin

La cocina eléctrica se ubica como el electrodoméstico de mayor gasto energético en el hogar. Su uso puede requerir hasta 4.500 watts, una cifra que la coloca muy por encima de otros equipos. Para dimensionar este nivel, basta compararla con una refrigeradora convencional, que ronda los 350 watts. El resultado evidencia que una cocina eléctrica encendida consume lo equivalente a mantener conectadas 12 refrigeradoras al mismo tiempo.

Por ello, especialistas recomiendan restringir su uso y optar por alternativas más eficientes siempre que sea posible. Aunque puede pasar desapercibido, el tiempo de funcionamiento de este aparato genera un impacto significativo en la facturación mensual, especialmente en los hogares donde se emplea de manera frecuente para la preparación de alimentos.

