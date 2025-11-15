Carlos Bianchi fue respaldado por el gobierno para convertirse en nuevo presidente de Perupetro. Foto: composición LR/ESAN/Perupetro

Carlos Bianchi fue respaldado por el gobierno para convertirse en nuevo presidente de Perupetro. Foto: composición LR/ESAN/Perupetro

Pedro Chira no es más presidente del directorio de Perupetro, agencia encargada de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. A través de una Resolución Suprema publicada en la edición extraordinaria del diario El Peruano, el gobierno oficializó su salida y en su lugar, dispuso el nombramiento de Carlos Bianchi Ramírez.

El dispositivo legal lleva las firmas del presidente José Jerí y el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo. De esta manera, Chira concluye su gestión de ocho meses al frente de Perupetro en medio de cuestionamientos por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú S.A. (STAPP) debido a problemas en los procesos de adjudicación de varios lotes.

¿Quién es Carlos Bianchi, nuevo presidente de Perupetro?

Carlos Bianchi es ingeniero geólogo de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según su perfil de Linkedin, cuenta con más de 28 años de experiencia en la generación de prospectos exploratorios, evaluación de yacimientos, proyectos de recuperación secundaria y propuestas de reacondicionamiento de pozos, e interpretación sísmica 2D y 3D.

En el entorno laboral, Bianchi ha desempeñado roles fundamentales en compañías de gran relevancia en la industria. Desde 2012 hasta el 2023, dirigió la gerencia de Exploración y Nuevos Negocios en SK Innovation / Moche Energy, una compañía surcoreana de exploración y producción con operaciones a nivel mundial.

Entre el 2009 y 2012, fue Gerente de Exploración en Ecopetrol del Perú y en SK Energy – Sucursal Peruana. Además, ha formado parte de otras empresas como Petro-Tech Peruana, Sapet Development Inc. y Petróleos del Mar (Petromar), donde puso su experiencia profesional al servicio de dicha empresa como geólogo senior y geofísico.

En su trayectoria también destaca haber sido gerente de supervisión de contratos de Petroperú desde mayo del 2021 hasta diciembre del 2023. Además, cuenta con dos maestrías en Geología. La última de ellas con mención en Tectónica y Geología Regional, así como un MBA en certificación en Finanzas.