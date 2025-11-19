La liquidación de 3.500 trabajadores de Doe Run está en riesgo debido a la elección de Alva Legal Asesoría Empresarial por parte de Indecopi. Foto: composición LR/Andina/Archivo LR

La extinta empresa minera Doe Run Perú S.R.L. ya tiene nuevo liquidador. A través de una resolución notificada este lunes 17 de noviembre, la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi designó a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. para llevar a cabo lo que resta del proceso, en el que está pendiente la liberación del fideicomiso de US$19,4 millones.

Dicha decisión se concretó tras la falta de quórum en la Junta de Acreedores, cuyas reuniones fueron programadas para el 7 y 12 de noviembre. Además, en el documento de Indecopi se deja constancia que las entidades Consultores A-1 S.A.C. y Consultoría A S.A.C. no tienen un registro vigente para asumir funciones de liquidador de deudores en procedimientos concursales.

"Atendiendo a que, Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. cuenta con el registro más antiguo y a que, en comparación con el señor Marco Eusebio Chávez Magán, cuenta con un menor número de procedimientos asumidos a través del mecanismo de la “Bolsa de Liquidaciones” en los cuales aún se mantiene en el cargo a la fecha, corresponde designarla como entidad liquidadora de la deudora, en aplicación del artículo 97.4 de la Ley General del Sistema Concursal", se lee en los considerandos de la Comisión de Procedimientos Concursales.

Ahora, el liquidador designado por Indecopi tendrá que realizar todos los actos referidos a la venta de activos, emitir el informe final de liquidación y presentar la solicitud de declaración judicial de quiebra, sin necesidad de un convenio de liquidación para ejercer su cargo, salvo que la Junta de Acreedores acuerde lo contrario.

Doe Run: extrabajadores cuestionan a empresa liquidadora

Antes de elegir a Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como liquidador, los créditos laborales presentaron una objeción contra su postulación. Exactamente, el 10 de julio, los representantes de los trabajadores denunciaron la existencia de un presunto conflicto de interés por supuestos vínculos con Doe Run Cayman, Depósitos Químicos Mineros S.A. y AYS S.A.C. en Liquidación, acreedores de Doe Run.

Estos mismos cuestionamientos los hicieron conocer a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a inicios de agosto. En dicha carta cursada al expremier Eduardo Arana, refieren que Alva Legal mantiene relaciones laborales y profesionales con el Estudio Muñiz, una firma de abogados que representa a Doe Run Cayman, parte interesada en el proceso.

Además, acusaron a Sonia Alva Rodríguez, representante de Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C., quien ha sido funcionaria de la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales y de la Sala Concursal de Indecopi. Para los extrabajadores, los acreedores comerciales intentan recuperar las deudas millonarias antes que los empleados.

"Hace dos meses hemos hecho llegar un documento a la PCM, que corrió traslado a Indecopi. Pero, ellos desestimaron las observaciones que les hicimos. No estamos de acuerdo que Alva Legal sea liquidador de Doe Run Perú, habiendo tenido dentro de la cartera a cuatro empresas. No entendemos por qué se nombra a un liquidador con serios cuestionamientos, que tendrá que aclarar porque hay denuncias penales", explicó a este medio Luis Cuadrado, representante del crédito laboral.

Para el dirigente, los mismos acreedores mediante una Junta Única debieron elegir al liquidador. No obstante, la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi optó por el camino de enviar a Bolsa de Liquidación este caso que lleva más de 14 años con deudas impagas que perjudican a cerca de 3.500 trabajadores y sus familias.

Ahora, esperan que Alva Legal Asesoría Empresarial tenga la voluntad de sentarse a conversar con los acreedores laborales para resolver el destino del fideicomiso de US$20 millones retenido por Scotiabank. En caso no se avance con este proceso, desde hoy se reunirán en asambleas para tomar decisiones sobre las futuras acciones de protesta que les permitan hacer valer sus derechos.

"Necesitamos a un liquidador con la voluntad de pagar las deudas de los acreedores laborales. No puede ser que exista un liquidador que piense en pagar a los acreedores comerciales y no a los trabajadores. Si Alva Legal va a sentarse a conversar con los acreedores laborales, nosotros estamos dispuestos a ceder y a apoyar a que este proceso termine", sentenció.