El pago de la deuda que tiene Doe Run Perú con sus extrabajadores se podría seguir retrasando. Y es que, la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi decidió enviar a Bolsa de liquidación este caso que lleva más de 14 años. De esta manera, se buscaría elegir a una nueva empresa que asuma el proceso de disolución y liquidación de activos, tarea que venía asumiendo Consultores A-1 desde el 2022.

Dicha decisión se hizo oficial a través de la Resolución N°3631-2025/CCO-INDECOPI, lo cual, resulta una salida facilista y sin fundamento jurídico, a juicio de los extrabajadores, ya que se hizo caso omiso a su solicitud formal de destrabar este proceso a través de una Junta Única. En esa línea, Luis Cuadrado Cárdenas, representante del crédito laboral, no descartó apelar la resolución de la entidad sobre la designación del liquidador.

"Toda esta situación pone en incertidumbre a la masa laboral, porque sabemos que de la liquidación en bolsa puede salir cualquier liquidador que verá por sus intereses, como es cobrar hasta un tope del 20% de comisión por ejecutar los activos. Estamos evaluando las medidas a tomar porque esta resolución del Indecopi no favorece para nada a los acreedores laborales", indicó.

En más de una oportunidad, los extrabajadores han realizado acciones de protesta para denunciar una serie de maniobras que dilatan el pago de sus acreencias y le han exigido a Indecopi claridad sobre el proceso de cobro. Para Cuadrado Cárdenas, se ha avanzado poco en los dos últimos años y resulta cansador continuar en este entrampamiento legal.

En es sentido, deja en claro su respaldo a Consultores A-1 como liquidador de activos de Doe Run Perú y se muestra en contra del ingreso de una nueva compañía, teniendo en cuenta que "desconocen su intención y su forma de trabajo, más aún cuando solo faltaba realizar un último activo".

Precisamente, la disputa entre los acreedores de la extinta empresa minera se ha centrado en la liberación del fideicomiso US$20 millones, que están en una cuenta bancaria en Scotiabank. Según la normativa legal vigente, los acreedores de índole comercial deben cobrar posteriormente a la deuda laboral.

Como se recuerda, a inicios de febrero, la Junta de Acreedores de Doe Run Perú ratificó a Consultores A-1 como liquidador de sus activos para lo que resta del proceso. No obstante, la ratificación de la vigencia del convenio de liquidación del 2022 no fue aprobada en febrero de este año, ya que solo obtuvo un 64% de los créditos asistentes y no alcanzó una mayoría calificada.

Ante esta situación, los extrabajadores viajaron hacia Lima para realizar un plantón frente a la sede del Indecopi, así como presentar un recurso de nulidad a la resolución emitida por una funcionaria del organismo especializado. Según su interpretación, la entidad liquidadora solo puede asumir dicha representación legal, siempre y cuando se valide el convenio de liquidación, lo cual no ha venido ocurriendo.

La misma situación volvió a repetirse en las últimas juntas de acreedores de Doe Run realizadas en mayo. Si bien fue ratificado Consultores A-1, sigue sin tener capacidad para ejercer sus funciones correspondientes. No obstante, la resolución de Indecopi que decide llevar a bolsa de liquidaciones el caso, indica que se puede presentar un recurso de reconsideración o apelación.

"Nosotros (los trabajadores) hemos estado de acuerdo con el desarrollo de este proceso a cargo de Consultores A-1, y siempre es el acreedor vinculante Doe Run Cayman quien todos estos años no ha dejado avanzar la liquidación, trabando el convenio de liquidación. Estamos cansados de ver que este proceso está entrampado por 14 años", sentenció Cuadrado Cárdenas.