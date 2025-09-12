La etapa final del proceso de Doe Run Perú consiste en el cobro de un fideicomiso de US$ 19,4 millones. Foto: Archivo LR/Indecopi

Los extrabajadores de Doe Run Perú siguen esperando el pago de las deudas laborales acumuladas durante más de una década, las cuales ascienden a S/150 millones. No obstante, el proceso de “liquidación en bolsa” se encuentra detenido hasta que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) elija a la empresa encargada que liderará esta etapa final.

Si bien el crédito laboral, conformado por cerca de 3.500 extrabajadores, había presentado una apelación en la cual se precisaba que los acreedores, mediante una Junta Única, deberían elegir al liquidador, dicho recurso ha sido desestimado por la Comisión de Procedimientos Concursales de la Sede Central de Indecopi el pasado 9 de septiembre.

“El proceso debía darse en el marco de la Junta de Acreedores, pero si insisten en continuar con una liquidación en bolsa, esta debe realizarse de forma transparente y con liquidadoras libres de cuestionamientos o peligrosos vínculos, que vayan en contra de los intereses de los trabajadores”, enfatizó Luis Cuadrado, representante del crédito laboral.

Una vez conocida la resolución de Indecopi, el camino quedó despejado para que la autoridad concursal resuelva el futuro de Doe Run. Entre finales de septiembre y la primera quincena de octubre, se haría oficial la designación de la nueva entidad que asumirá el proceso de disolución y liquidación de activos de la exempresa minera.

El último hito de este caso que lleva más de 14 años será la liberación del fideicomiso de US$19,4 millones, que se encuentra en una cuenta bancaria en Scotiabank. De acuerdo con la Ley General del Sistema Concursal, el pago de las deudas laborales tiene prioridad en el marco del proceso ordinario.

Doe Run: extrabajadores emplazan a Indecopi

En los últimos años, los extrabajadores de Doe Run se han movilizado desde su tierra natal hacia Lima para denunciar una serie de manobras que retrasan el pago de sus acreencias y le han demandado a Indecopi claridad y celeridad sobre el proceso concursal. Según recuerda Cuadrado, la conclusión de la última etapa se detuvo por resoluciones de la entidad estatal que retiró a cinco liquidadores.

Además de este motivo, el entrampamiento legal se acentuó por las posiciones obstaculizadoras del acreedor vinculado a Doe Run Cayman y al acreedor Depósitos Químicos Mineros (DQM), que pretenden anteponer el cobro de sus deudas comerciales por encima de las que tienen los trabajadores, lo cual contraviene la Ley Concursal.

“El Indecopi les sigue el juego a estos acreedores comerciales, que durante 12 años han obstaculizado el avance de proceso de liquidación de Doe Run Perú, y que ahora pretenden controlar este proceso a través de la figura de la bolsa de liquidaciones resuelta por la Comisión de Procedimientos Concursales”, protestó Cuadrado.

En esa línea, el dirigente insistió en que la Sala Concursal tiene la oportunidad de promover una Junta Única para que los verdaderos acreedores interesados en seguir con el desarrollo del proceso tengan el derecho de elegir al liquidador y aprobar el convenio de liquidación. No obstante, esta propuesta parece lejana de atenderse a partir de la reciente resolución de Indecopi que rechazó la apelación del crédito laboral de enviar a Bolsa de Liquidación este caso.

Trabajadores alertan sobre posible liquidador

Los ex trabajadores de Doe Run han manifestado su sorpresa de que, en una eventual resolución de la Comisión de Procedimientos Concursales se designaría al liquidador Marco Chávez Magán para conducir la última etapa del proceso. Ya no sería Alva Legal Asesoría Empresarial S.A.C. como alertaron anteriormente a través de una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En aquel documento, denunciaron presuntos vínculos entre esta firma y AYS S.A.C., acreedor de Doe Run Perú que tiene derecho a voto en el proceso concursal, lo que la convertiría en juez y parte. Asimismo, habían cuestionado que Sonia Alva Rodríguez ha sido funcionaria de la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales y de la Sala Concursal de Indecopi, y que tendría relacionamiento con el estudio Muñiz, despacho que representa a Doe Run Cayman.

Más allá de estas críticas que sientan un precedente de todas formas, ahora la elegida sería la firma de Chávez Magán, que tendría vínculos con Luis Sierrasielta, representante de Alta Sierra, exliquidadora de Doe Run con resultados nulos, y con el estudio Muñiz, el cual representa a Doe Run Cayman.

La relación entre ambas empresas se evidencia en el proceso de liquidación de la compañía Embotelladora del Pacífico S. A. (CEPSA), que fue conducido por Sierralta y en la actualidad por Marco Chávez, mientras que en Latinoamérica, el delegado del acreedor que designó a Chávez fue Luis Sierralta.

"La designación de un liquidador por acción de los funcionarios públicos de la Comisión no es el más conveniente a los intereses de los acreedores laborales (...) De lo contrario, nos veremos obligados a tomar acciones radicales movilizando a los trabajadores tanto de la Unidad Minera Cobriza como del Complejo Metalúrgico de la Oroya", señalaron los representantes del crédito laboral en el oficio cursado a la PCM.