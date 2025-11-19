Déficit fiscal se reduce a 2,3% del PBI y roza la meta: un sol apreciado redujo el costo de la deuda

La meta del déficit fiscal al cierre de año que debe lograr el MEF es de 2,2%.

El déficit fiscal, la diferencia entre lo que gasta el Estado y lo que ingresa a sus arcas, disminuyó. Entre setiembre y octubre de 2025 cayó de 2,5% a 2,3% del PBI, según datos preliminares del Banco Central de Reserva (BCRP). Esta mejora se explica, principalmente, por factores como más ingresos tributarios y un menor pago de intereses de la deuda pública.

Los ingresos del gobierno general crecieron ligeramente hasta 19,3% del PBI, apoyados por una economía más dinámica y mejores precios de exportación. También ayudaron algunos ingresos extraordinarios. Al mismo tiempo, el pago de intereses bajó de 1,7% a 1,6% del PBI debido a la apreciación del sol y a cambios en los plazos de la deuda, lo que alivió el presupuesto.

"En la reducción del servicio por intereses influyó el efecto de la apreciación del sol y de los cambios en la estructura de vencimientos, principalmente", señala el BCRP.

Esto quiere decir que el sol más fuerte abarató la deuda en dólares, porque al Estado le cuesta menos pagarla cuando el tipo de cambio baja.

Con este avance, el resultado fiscal se acerca al tope fijado para este año (2,2% del PBI). A diferencia de los dos años previos, esta vez el Gobierno estaría en condiciones de cumplir la regla. Más aún con la aprobación de un decreto de urgencia, que establece un conjunto de medidas extraordinarias de austeridad y eficiencia en el gasto público dirigidas a todos los ministerios y organismos del gobierno nacional.

Sin embargo, especialistas consultados por este diario advierten que este ajuste "solo funciona como un parche" para alcanzar la meta en 2025 y no resuelve los factores estructurales que podrían llevar a nuevos incumplimientos en los próximos años. "En lo coyuntural puede tener sentido, pero en lo estructural no es una solución". Ello, debido a que se parte de "una la lógica cortoplacista como un parche para tratar cuadrar el 2025 y el que venga en 2026 verá cómo hace", sostuvo el economista Armando Mendoza.

Aunque el gasto público total sigue representando el 20,2% del PBI, en términos reales sí aumentó porque el Estado destinó más recursos a algunos rubros. Lo que más creció fueron otros gastos de capital, es decir, gastos relacionados con obras, infraestructura o adquisiciones para mejorar servicios públicos, y en menor medida el gasto corriente, que cubre el funcionamiento diario del Estado.

En cambio, la inversión pública disminuyó porque varios proyectos de la Autoridad Nacional de Infraestructura y del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible avanzaron menos de lo previsto.

Octubre con mejor desempeño que en 2024

En octubre, el sector público no financiero habría registrado un déficit de S/ 1.700 millones, bastante menor al del mismo mes de 2024 (S/ 3.600 millones). Los ingresos del Gobierno crecieron 12% interanual, impulsados por una recaudación tributaria más fuerte (+13,3%). El gasto también aumentó, aunque a un ritmo más moderado: 3,5%, con un mayor impulso en los gobiernos regionales y municipales.

En el acumulado de enero a octubre, el déficit llegó a S/13.400 millones, muy por debajo de los S/24.500 millones registrados un año antes. Esto se explica por un crecimiento de los ingresos (12,1%), especialmente de los tributarios (14,1%). El gasto público subió 4,8%.

¿Qué está sosteniendo la mejora fiscal?

Por el lado de los ingresos, el impulso llegó por mayores pagos del impuesto a la renta (IR), impuesto general a las ventas (IGV interno), impuesto selectivo al consumo (ISC), regularizaciones tributarias, traslado de detracciones y aportes por contribuciones sociales.

También ayudaron las utilidades transferidas por las empresas públicas agrupadas en el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), el principal conglomerado empresarial estatal peruano que administra 35 empresas públicas.

En el gasto, los mayores desembolsos se concentraron en "otros gastos de capital", debido a que el Estado asumió garantías relacionadas a créditos del Banco de la Nación para Petroperú.

"Si bien las operaciones de apoyo (capitalización en 2024 y honra de garantías en 2025) no implican directamente un incremento en el déficit en ese momento, se producen dada la fragilidad financiera de la empresa, que a la fecha continúa mostrando un resultado económico negativo neto del apoyo, aunque menor al del año anterior", sostiene el BCRP.

Solo en octubre de 2025, el Estado pagó S/379 millones por estas garantías, y entre junio y octubre los pagos sumaron S/2.400 millones.