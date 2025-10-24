Petroperú retira a Óscar Vera de la gerencia general de la petrolera estatal y designa a José Manuel Rodríguez Haya

Óscar Vera ya no es más gerente general de Petroperú.

El Directorio de Petróleos del Perú – Petroperú S.A. decidió dejar sin efecto, a partir del 25 de octubre de 2025, la encargatura de Óscar Electo Vera Gargurevich como gerente general interino de la petrolera estatal, cargo que venía ejerciendo desde noviembre de 2024.

Según el Acuerdo de Directorio N.° 126-2025-PP, adoptado este viernes, la compañía estatal designó en su reemplazo a José Manuel Rodríguez Haya, quien asumirá la gerencia general desde mañana sábado.

De acuerdo con el comunicado enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Vera Gargurevich retornará al puesto que ocupa dentro de la estructura organizacional complementaria de Petroperú.

El relevo en la gerencia se produce en un momento en que la petrolera estatal continúa con su proceso de reestructuración financiera y operativa, con el objetivo de estabilizar sus resultados y reforzar su gestión corporativa.

Además ocurre una semana después de la destitución de Alejandro Narváez como presidente del directorio, luego de que el gobierno interino de José Jeri no le diera la confianza para continuar en el cargo.

Perfil y hoja de vida del nuevo gerente general de Petroperú

José Manuel Rodríguez Haya es abogado y cuenta con una maestría en Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la Universidad de San Martín de Porres, el Programa de Especialización en Finanzas Aplicadas para no Financieros de la Universidad del Pacífico, el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura.

Tiene más de 32 años de experiencia en Petroperú y el sector público, desempeñándose en cargos gerenciales y de jefaturas en la Oficina Principal, Refinería Talara y Refinería Conchán. Además, ha ocupado el cargo de gerente general, director y asesor de la Alta Dirección de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Antes de su designación, se desempeñaba como gerente corporativo de Administración y asesor del Directorio.