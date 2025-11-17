La favorable disposición de las empresas para sus trabajadores que ya recibieron la CTS en noviembre 2025
La CTS se entrega de forma semestral en la cuenta del trabajador como un respaldo económico destinado a protegerlo frente a una eventual desvinculación laboral.
- Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos
- Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones
Miles de trabajadores en Perú comenzaron a recibir en sus cuentas bancarias el segundo abono correspondiente a la CTS del año 2025. Este beneficio social, que se entrega dos veces al año, busca garantizar un respaldo económico en caso de cese laboral y forma parte de los derechos fundamentales de los empleados formales en el país.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
El plazo para que los empleadores cumplieran con este compromiso ya venció oficialmente, y con ello, muchas personas ya pueden disponer libremente del monto depositado. Esta medida forma parte de una normativa excepcional aprobada por el Congreso y respaldada por el Ejecutivo en mayo del presente año.
TE RECOMENDAMOS
VIZCARRA FUERA, CUEVA AL CONGRESO Y HARVEY COLCHADO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: CTS 2025: ¿puedo pasar mi saldo contable a saldo disponible? Conoce AQUÍ si puedes retirar tu dinero una vez que recibas el depósito
CTS 2025: ¿cuál es la buena noticia para los trabajadores que ya recibieron el pago?
A diferencia de años anteriores, en los que el acceso a la Compensación por Tiempo de Servicios estaba restringido a ciertas condiciones, actualmente la legislación permite a los trabajadores retirar el 100 % del dinero depositado por este concepto. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, brindando mayor flexibilidad a los beneficiarios para administrar estos recursos.
El cambio en la normativa responde a la Ley N.º 31480, promulgada como parte de un conjunto de medidas orientadas a enfrentar los efectos económicos que aún persisten tras la pandemia. Esta ley habilita de forma extraordinaria y temporal el retiro total de los fondos acumulados en las cuentas CTS, sin necesidad de justificación o acreditación de desempleo.
La disposición aplica tanto para los empleados del sector privado como para los del sector público contratados bajo régimen privado. El depósito se efectúa en la entidad financiera que cada trabajador haya registrado previamente ante su empleador, o en la cuenta que este último haya habilitado expresamente para ese fin.
PUEDES VER: Estos trabajadores formales NO cobrarán CTS en noviembre de 2025: las razones que los excluyen del derecho a percibir pago
¿Cómo se calcula el monto de la CTS este 2025?
La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se determina en función del sueldo percibido por el trabajador al cierre del período correspondiente. Este cálculo también contempla ciertos días considerados como laborados por mandato legal, entre ellos: vacaciones, ausencias justificadas por accidentes de trabajo —con un máximo de 60 días por año—, días de huelga legal, descansos por maternidad o paternidad —hasta un tope de 98 días anuales—, así como el tiempo en que el trabajador haya sido cesado de manera arbitraria.
Por lo general, el semestre computable para el abono de mayo abarca desde noviembre hasta abril, mientras que el depósito de noviembre corresponde al período trabajado entre mayo y octubre. A partir de estos parámetros, se aplica una fórmula específica para calcular el monto exacto que debe ser depositado en la cuenta CTS del trabajador:
[(sueldo mensual sin descuentos + 1/6 de la gratificación) / 12 meses del año] x 6 del periodo